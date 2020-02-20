人民幣官價意外跌破7

人民幣兌美元官方中間價昨（19）日意外跌破7，來到7.0012，貶值186基點，這是中間價今年來首度貶破7，外界預期人民幣近期因美元指數強勢，貶值壓力較大，但美中貿易協議緊盯人民幣匯率，人民幣貶勢也將有限。

由於此前因新冠肺疫情致A股在鼠年開盤日大跌，人民幣在岸及離岸當日相繼跌破7關卡，唯獨官方中間價力守7關卡，昨天中間價跌破7令外界感到意外。不過，人民幣貶破7後，買盤進場，在岸即期匯價昨天下午收盤價6.9941，升值111基點。

路透報導，華僑銀行駐新加坡經濟學家謝棟銘認為，短期內人民幣還有貶值壓力，不過畢竟美中第一階段貿易協議還在，人民幣也沒法貶值太多，估計到不了7.1。

第一財經報導，莫尼塔投資認為，近期新型肺炎疫情對人民幣匯率造成一定衝擊，但春節後人民幣匯率保持穩定偏強，全年來看，人民幣匯率貶值空間不大。

財富證券首席經濟學家伍超明分析，受春節期間新冠肺炎疫情的影響，人民幣兌美元在岸及離匯率一度貶破7，但隨著貨幣和財政政策加大逆周期調節力度後，有效地提振市場對大陸經濟增長的信心。預期隨著疫情結束，未來兩季經濟會出現快速反彈回升，這也是近期人民幣對美元匯率快速回升的原因。