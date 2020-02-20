A股爆出4.3兆元大量

時隔十個月，A股昨（19）日成交額又突破人民幣1兆元（約新台幣4.3兆元），滬深兩市合計成交額達人民幣1兆388億元（約新台幣4.4兆元）。分析認為，量較價先行的股市定律下，隨著疫情可控，企業穩步復工，股市後勢可期。

第一財經報導，除日均交易額外，上證所指數能否突破3,000點同樣被市場關注。交易量激增的同時，也是多空博弈的戰場。分析認為，3,000點雖承壓，但突破並不是難事。

歷年數據顯示，A股成交量突破人民幣1兆元之後，通常後續都有高點可期待，以去年2月突破1兆元後，股市接連漲了兩個月並在4月站上去年的最高點。

回顧2019年2月25日、26日，A股市場連續兩個交易日成交逾人民幣1兆元，導致多家券商伺服器一度崩潰。直到4月8日，這是2019年最後一日交易量逾人民幣1兆元的日子，也是A股挑戰3,288.45高位後回調的那一日。

上證指數昨早盤一度衝高至2,998.27點，面臨3,000點的賣壓出籠，午盤後走低至2,971.82點，最終收於2,975.4點，下跌0.32%。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，3,000點是重要的壓力位，預計等到疫情獲有效控制後才能站穩。春節後A股市場快速反彈，低接資金大量入場，帶領指數回升，在指數接近3,000關口時，出現震盪回調，是非常正常的。