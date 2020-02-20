浙江湖州祭獎勵 成效佳

中國大陸各地政府祭出復工獎勵政策，其中浙江湖州的政策效果最好，包車費用政府買單、新進員工還有額外補貼，短短兩天就回來1.6萬人，其中有3,000多人近兩成是新招募員工。

中新網報導，湖州市日前推出《關於企業復工復產補助獎勵的意見》，設立不少於人民幣1億元的企業復工復產補助獎勵金，明訂對企業新招員工給予每人人民幣1,000元的一次性生活補助、對介紹20人以上（含20人）的市外人員就業主體，給予每人200元的一次性獎勵；還鼓勵企業號召湖州市外員工包車返回，包車費用由政府全額補貼。

中新網報導，18日晚21時許，載著83名工人的三輛大巴士，由雲南省大姚縣抵達申蘇浙皖高速公路長興西收費站，順利通過健康核驗。這是浙江湖州為天能集團外地員工的又一趟包車。截至目前，該企業已發回包車12趟，接回外來工人300多人，領取政府全額包車補貼人民幣28萬元。

來自大姚縣三台鄉博後村的杞王菊第一次到湖州。她說，自己曾在多個城市工作，但一來就收到政府發的紅包，這還是頭一回。