從雲南昆明發車的D4856次高鐵列車18日晚間抵達廣州南站，這是新春以來抵達廣東的首趟外地工人返回工作崗位專車，同時也拉開珠三角搶工大戰序幕。

中新社報導，廣東是大陸第一經濟大省，也是用工大省，去年廣東省經濟總量首次突破人民幣10兆元大關。目前廣東各類企業陸續復工復產，用工需求快速增加。

廣東省人力資源和社會保障廳副廳長葛國興表示，春節前廣東約有1,040萬外省籍勞工返鄉過節，原估計節後有960萬人返回，但今年受疫情影響，全省大約有300多萬人返回工作崗位，珠三角地區及不少企業仍面臨較大的勞動力缺口。

葛國興透露，接下來還會有至少十趟專列從雲南、四川、廣西等勞務輸出大省開往廣東，推動廣東復工復產。廣東還特別安排大巴士將勞工從火車站一路送到工廠。

「本來年初六就要復工的，時間耽擱久了心裡著急」。來自雲南省文山壯族苗族自治州西疇縣的唐恰友，已經第11年到廣東務工，當夜他就從廣州南站乘坐大巴士回到東莞大嶺山鎮的五金製品工廠。

這趟專列搭乘近500名勞工，分別來自雲南昆明、曲靖、紅河、昭通等七個市州。在廣州南站下車後，他們戴著口罩，背著大包小包、提著行李箱，分別前往廣州、深圳、佛山、東莞、惠州等珠三角城市。

珠三角各市已行動起來，打響節後搶人大戰。據了解，目前東莞市人力資源和社會保障局已與雲南昭通、湖南湘西州、貴州等地人社部門聯繫，近期將有3,000多名員工以包專車形式回到東莞。