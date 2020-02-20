Costco上海買地 將開第二店

美國連鎖倉儲式超市Costco（大陸稱開市客，台灣稱好市多）以人民幣8.98億元（約新台幣38.6億元）標下一塊土地，將開設大陸第二家門市，該塊土地當年還曾是華碩集團旗下昌碩科技的員工臨時宿舍，未來Costco中國區域總部也可能在這裡，但後續建設和營運的時間表還未確定。

第三家店估可能開在蘇州，根據天眼查工商訊息，蘇州開市客（蘇州）貿易已在今年1月16日註冊成立，代表開市客下一步將可望落腳蘇州。

澎湃新聞報導，上海土地市場官方網站18日發布一則土地出讓訊息，由星河控股集團旗下子公司河裕實業，與Costco公司旗下獨資公司，以人民幣8.98億元，聯合取得上海浦東新區康橋工業區東區一塊土地，該專案中包括大陸第二個Costco專案的建設。

根據開出的出讓條件，店址除了將建立起一個大型倉儲式賣場外，同時還需引入行業要求配置的酒店和跨國公司地區總部。此外，Costco並將和合作夥伴星河控股集團共同設立一家會員俱樂部零售旗艦店，開出全大陸首家會員俱樂部零售旗艦店。

該土地位於浦東新區康橋鎮秀浦路與康新公路叉口的東北側區域，佔地面積4.7萬平方公尺，在2006年以前主要作為農田使用；2008年至2010年，曾是昌碩科技（上海）有限公司的臨時宿舍；2013年至2018年為停車場，2018年底停車場關閉後就閒置至今。

Costco於去年8月27日在上海市的閔行區，開出了在大陸的第一家門市，開業當天到店消費的人數眾多，賣場內人流過大，導致不得不臨時宣布下午暫停營業從而一炮而紅。

當時Costco還推出每瓶飛天茅台只要人民幣1,999元、每瓶五糧液只要人民幣919元等優惠商品，開賣後立刻銷售一空，不過開業一周之後，卻發生了顧客排隊退卡的現象。

Costco方面表示，目前閔行店的營運正常，總購物面積近1.4萬平方公尺，設有1,200個停車位，是全球門市中最大的停車場。

根據天眼查工商信息，蘇州開市客（蘇州）貿易已在今年1月16日註冊成立，註冊資本為人民幣4.2億元，該公司是開市客（中國）的全資子公司，代表Costco下一步將落腳蘇州。