德法大咖也要擴張版圖

加碼大陸零售市場的並不僅僅是Costco，德國零售超商奧樂齊、法國的拉法葉（老佛爺）百貨等也在去年開出新店，加速實現本土化，主動深入大陸市場。

澎湃新聞報導，來自德國的零售超商奧樂齊（Aldi）在正式開出門市前，也曾在跨境電商上試水了一段時間，發現業績火爆後決心開店。奧樂齊中國區相關負責人表示，企業去年在上海開出大陸首店後，市場反響超過預期，計劃在上海繼續開設新店，「中國區總部的認定也已經在申請中。」

包括主打時尚產品、法式麵包店和餐廳、定期展覽等互動體驗的拉法葉百貨，去年在上海開出了大陸第二家店，占地2.5萬平方公尺。拉法葉百貨和BHV Marais首席執行官歐寧指出，大陸是實現未來業務擴張和增長的關鍵市場，估2025年前將在大陸開出十家門市，進入更多城市，大陸將成法國外的第二大市場。拉法葉百貨還加快了本土化和觸電的步伐，推出了微信小程序，加深與大陸消費者間的聯繫。

丹麥的樂高集團中國區總經理黃國強認為，大陸是樂高重要的戰略發展市場，下一步將去到更多新一線城市和二三線城市，對未來大陸業務的發展充滿信心。

更有戲劇性的案例，是日本知名百貨高島屋的「欲走還留」，去年6月一度宣布退出大陸市場，後來還是決定繼續營運上海門市。高島屋的說法是，在宣布關店之後，吸引一大批「打卡留念」、「撿便宜」等各種心態消費者，光在去年7月銷售額即超過人民幣1億元，躍至上海單體百貨排行第四，終讓高島屋決定留下。