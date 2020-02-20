青海冬蟲夏草 價走低出口增

大陸國家統計局青海調查總隊近日披露，2019年青海冬蟲夏草價格持續下降。統計顯示，2019年青海省冬蟲夏草價格同比（與上一年相比）下降8.3%。其中一季度同比下降5.4%，二季度下降4.2%，三季度下降14.8%，四季度下降8.4%。

中新社報導，冬蟲夏草主要產於海拔4000公尺以上的高寒地帶，而青海冬蟲夏草產量占中國大陸總產量的60%，其中三江源區域是主要產區。

「2019年以來，冬蟲夏草的價格和銷量持續走低，尤其是2019年下半年開始，優質冬蟲夏草和中低端的冬蟲夏草的價格下降幅度較大。」已在青海做了多年冬蟲夏草生意的陳琪說，像個頭大、質地優、成色佳、頭孢長的優質冬蟲夏草2019年的平均價格為500克8.5萬元（人民幣，下同）左右，比2018年的價格整整低了1萬至2萬餘元，客戶需求量也大大減少。

2019年冬蟲夏草的價格雖然持續下降，但青海省冬蟲夏草2019年出口貨值卻增長近九成。根據西寧海關統計顯示，2019年1至12月，青海省冬蟲夏草出口459千克，貨值0.52億元，分別較上一年同期增長了156.4%和89.5%。

西寧海關綜合業務一處調研員郭慶斌此前表示，青海省是冬蟲夏草的主產區，產品質量優良，出口歷史悠久，深受香港消費市場和新加坡等地海外華人消費市場的歡迎。