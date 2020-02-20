推進外資復工 陸商務部出招

為穩經濟、穩外貿促生產，推進大陸各地外貿企業全面復工，大陸商務部近日印發了「關於應對新冠肺炎疫情做好穩外貿穩外資促消費工作的通知」，推動把疫情對商務發展的影響降到最低。

新華社報導，該通知提出，大力支持外貿、外資、商貿流通和電子商務企業有序復工復產。要積極協調有關部門，將承擔生活必需品保供任務的重點商貿流通企業和電子商務企業納入防護物資優先保障範圍，優先配備口罩、消毒液、防護手套、護目鏡等必要防護物資。

根據該通知，大陸官方還將簡化對外經貿管理程序，引導企業無紙化申領進出口許可證件。同時，支持外貿新業態新模式發展。指導跨境電商綜試區提供海外倉信息服務，幫助企業利用海外倉擴大出口。支持市場採購貿易與跨境電商融合發展，探索試點市場閉市期間成交新渠道。

在穩外資方面，通知要求，指導外資企業用足用好應對疫情各項支持政策措施。同時，要密切跟蹤在談外資大項目，分類施策、一企一策。對於目前在建外資大項目，開展「點對點」服務保障，全力協調解決用地、用工、水電、物流等問題，保障企業投資按計畫進行。

通知明確，鼓勵開展商務領域經營互助，引導零售企業與餐飲、住宿等生活服務企業通過「共享員工」等方式，緩解零售企業用工短缺困難。積極協調有關部門和小區物業，在符合各地相關規定和保證食品衛生安全的前提下，支持企業採取店舖外擺、露天市場、團購、無店舖等方式銷售，便利社區居民生活。

通知提出，釋放新興消費潛力，發展網路消費，提高農產品可電商化水平，開展網路促銷活動。鼓勵探索無直接接觸配送服務，推廣定點收寄、定點投遞等方式。鼓勵生活服務企業拓展線上銷售，採用「中央廚房+線下配送」等新發展模式經營。

此外，通知還提出，要強化法律服務幫助企業降低風險，加強出口信用保險支持，積極應對境外貿易限制措施，創新和優化招商引資方式等。