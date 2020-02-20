粵港澳大灣區 防疫、復工同步

防疫、復工同步推進。粵港澳大灣區在建的重大交通設施和水利工程項目正有序復工，採取防控措施減少疫情對工程施工影響。

新華社報導，建設中的深中通道，是繼港珠澳大橋之後粵港澳大灣區的又一超級工程。它全長24公里，集「隧、島、橋、水下互通」四位一體，連接深圳市和中山市，預計2024年建成通車。

深中通道項目涉及設計、監理、監測、施工等參建單位46家，涉及行業多，人員分布廣，預計陸續返工總人數為6200多人。

「深中通道項目已開展全線安全生產條件核查，正在安全有序推進復工。」深中通道管理中心主任王啟銅說，從2月10日復工以來，目前返崗在建人員超過2800人，無重點疫區人員返崗，全線將陸續復工建設。

目前，深中通道東人工島地連牆施工、西人工島鋼圓筒水下切割、伶仃洋大橋西主塔、沉管隧道鋼殼製造等工點已復工。深中通道島隧工程管理部工程師彭焱森表示，返崗的都是關鍵線路上的參建人員，這關係到深中通道項目的如期完工。

為了做好疫情防控，深中通道項目施工現場各個進出通道均設實名制門禁系統和封閉管理，保安全程值守。所有參建人員均需配戴口罩，出入都要接受測溫。從外地返回的員工，參建單位安排了專門的隔離室進行隔離觀察。

廣東省水利廳透露，珠江三角洲水資源配置工程全線13個施工標段、24個工區也已有序復工。珠江三角洲水資源配置工程是廣東投資最大的水利工程。該水利工程全線採用地下深埋盾構施工與深埋管道輸水方式，穿過粵港澳大灣區核心地段，旨在從西江水系向珠三角東部地區引水，以解決廣州、東莞、深圳等地生活生產缺水問題。

該項目建設的年度目標是實現盾構機始發25台，各類隧洞掘進累計7公里，完成投資31億元。目前，各標段施工單位堅持疫情防控和施工建設同時進行，全力減少疫情對施工進度的影響。