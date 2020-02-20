防疫期培育電商、助企業E化

浙江省商務廳副廳長張曙明表示，截至2月17日，盒馬、餓了麼等98家省重點電商平台復工率為70%以上，社區智能櫃使用率達到17.53%。

接下來，對疫情防控期間出現的新模式，將加強支撐和推廣，並通過對傳統企業的數字化改造提升，培育電商新增長點，重點將聚焦「網上菜場」、「網上餐廳」、「網上超市」、「網上家政」、「網上市場」、「網上培訓」等，推進「數字生活新服務」一期工程。

中新社報導，在當前疫情防控的新形勢下，浙江外貿企業整體復工率快速增長，產能恢復率仍在爬坡上升期、外貿全鏈條正逐步復甦。數字化監測顯示，2月14日以來，外貿樣本企業復工率持續快速增長，每日平均增速超過10%，截至目前，復工率已經達到了71.6%。

通過復工圖與疫情圖匹配來看，疫情風險較低的區域，外貿企業復工率相對較高，如湖州、舟山、金華、衢州等地，外貿樣本企業復工率都已達到90%以上。

當前，外貿企業面臨出貨難、訂單履約難、資金回籠難等問題，資金壓力很大，為此，浙江省商務廳加快推進「關於進一步支持我省外貿企業渡過難關若干意見」等政策。

同時，通過與各部門對接，把政策轉換為企業可操作的實施細則，並向浙江全省外貿企業進行推送。此外，進出口銀行把抗擊疫情專項應急貸款規模從50億元（人民幣，下同）提高到150億元，中國銀行也設立了100億元規模的貿易融資普惠貸款。

在加快應急貸款的落地和資金到位方面，首筆6400萬元專項貸款已經通過「訂單+清單」系統，投放給湖州安吉的12家外貿中小企業。