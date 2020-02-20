德陽東汽 打入柬埔寨供電市場
近日，總部位於四川德陽的東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東汽）再傳捷報，該公司成功拿下柬埔寨西哈努克港2*350MW燃煤電站專案汽輪機設備，是目前柬埔寨單機容量和總裝機容量最大專案。
據悉，該專案位於柬埔寨西哈努克市東北約15公里的西哈努克港海邊，北朝西哈努克灣。專案計畫新建2台35萬千瓦超臨界燃煤機組，配套建設1個8000噸級煤炭泊位、1個2000噸級大重件泊位，計畫投資12.9億美元，預計年發電量46億千瓦時。2022年底，首台機組投產發電。
電站擬燃用進口印尼煤，採用BOO模式（建設一擁有一經營模式），由大陸華電集團公司旗下的全資子公司華電香港有限公司（簡稱華電香港），與柬埔寨合夥方、柬埔寨國際投資發展集團有限公司（CIIDG）聯合組建項目公司進行建造、擁有和運營。
該項目的落地，對推動「一帶一路」倡議與柬埔寨「四角戰略」對接具有重要意義。項目建成後，將有效緩解柬埔寨旱季電力緊缺局面，改善當地電源結構，提升自主供電水準，降低用電成本，增加稅收和促進就業，為進一步促進當地經濟社會發展和民生改善，發揮積極作用。
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