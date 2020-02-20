「世界超市」義烏 防疫迎開市

18日上午9時，全球最大的小商品批發市場—義烏國際商貿城新春後首日開市，迎接全球客商到來。據市場申報系統後台數據，目前已報名並經健康審核通過的經營戶、採購商有7萬餘人，當天市場返崗率達到50％，2月底可達到80％。

新華社報導，地處浙江中部的義烏市，被稱作「世界超市」。義烏歡迎包括採購商、外商在內的世界各地朋友到此工作和生活，對初到的外籍採購商及求職創業人員，確有需要的，由當地政府提供3天免費食宿。

此外，為做好返工返崗等人群的疫情防控，政府還決定租用全市旅館（賓館）4萬張床位，主要提供給外來返工且在企業內沒有居住條件的人員集中居住，吃住的費用由政府承擔。

「在疫情面前，所有人都責無旁貸。只有義烏的市場繁榮了，義烏的酒店餐飲等服務業才能發展。」商城集團浙江銀都酒店管理有限公司總經理吳進明說。

商城集團旗下的義烏海洋酒店已在執行接待方案和疫情管控方案。根據衛生防疫辦法，酒店要實行防疫消殺，安排進出人員測量體溫、入住人員「一人一卡」等舉措，確保管理留痕、服務到位。

針對客商市場採購的特點，酒店還在客房裡設有市場平面圖、交通圖、防疫注意事項等提示，並提供線上「一對一」的管家服務，通過微信，保證每個採購商有一個管理人員對接，遇到問題可以及時解決。

義烏海洋酒店前廳經理王明表示，市場開市前，針對客商對中國大陸疫情的擔心，酒店營銷人員已經與境外客商人員通過微信和電郵等形式，線上將及時轉達義烏和中國大陸最新的防疫信息及開復工舉措。

同時，義烏通過大數據建立「一網通服」申報機制，為通過審核的返工返崗人員建立信息庫，實現從入城卡口到工作場所、生活場地的封閉運作和全程管理。

據統計，2019年有140多萬名外來人員和1.5萬名境外客商在義烏發展。

開市當日，在義烏國際商貿城準備採購的墨西哥客商維羅妮卡表示：「中國的防控工作做得很好，信息交流也十分通暢。相信一個月之內，一切將會回歸正軌，我對此充滿信心。」