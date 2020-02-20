聽新聞
test
0:00 / 0:00

「世界超市」義烏 防疫迎開市

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
義烏國際商貿城新春後首日開市。圖為商戶展示領取的「生意興隆」新春橫幅。 新華社
義烏國際商貿城新春後首日開市。圖為商戶展示領取的「生意興隆」新春橫幅。 新華社

18日上午9時，全球最大的小商品批發市場—義烏國際商貿城新春後首日開市，迎接全球客商到來。據市場申報系統後台數據，目前已報名並經健康審核通過的經營戶、採購商有7萬餘人，當天市場返崗率達到50％，2月底可達到80％。

新華社報導，地處浙江中部的義烏市，被稱作「世界超市」。義烏歡迎包括採購商、外商在內的世界各地朋友到此工作和生活，對初到的外籍採購商及求職創業人員，確有需要的，由當地政府提供3天免費食宿。

此外，為做好返工返崗等人群的疫情防控，政府還決定租用全市旅館（賓館）4萬張床位，主要提供給外來返工且在企業內沒有居住條件的人員集中居住，吃住的費用由政府承擔。

「在疫情面前，所有人都責無旁貸。只有義烏的市場繁榮了，義烏的酒店餐飲等服務業才能發展。」商城集團浙江銀都酒店管理有限公司總經理吳進明說。

商城集團旗下的義烏海洋酒店已在執行接待方案和疫情管控方案。根據衛生防疫辦法，酒店要實行防疫消殺，安排進出人員測量體溫、入住人員「一人一卡」等舉措，確保管理留痕、服務到位。

針對客商市場採購的特點，酒店還在客房裡設有市場平面圖、交通圖、防疫注意事項等提示，並提供線上「一對一」的管家服務，通過微信，保證每個採購商有一個管理人員對接，遇到問題可以及時解決。

義烏海洋酒店前廳經理王明表示，市場開市前，針對客商對中國大陸疫情的擔心，酒店營銷人員已經與境外客商人員通過微信和電郵等形式，線上將及時轉達義烏和中國大陸最新的防疫信息及開復工舉措。

同時，義烏通過大數據建立「一網通服」申報機制，為通過審核的返工返崗人員建立信息庫，實現從入城卡口到工作場所、生活場地的封閉運作和全程管理。

據統計，2019年有140多萬名外來人員和1.5萬名境外客商在義烏發展。

開市當日，在義烏國際商貿城準備採購的墨西哥客商維羅妮卡表示：「中國的防控工作做得很好，信息交流也十分通暢。相信一個月之內，一切將會回歸正軌，我對此充滿信心。」

疫情 微信
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

防疫！公總加強取締白牌車 民眾檢舉最高可獲30萬獎金

台灣新創愛微科研發體溫貼片 搶進大陸防疫商機

加強計程車防疫 中市府免費提供次氯酸水消毒

健保藥局代售政府配銷的防疫酒精 免開發票

相關新聞

Costco上海買地 將開第二店

美國連鎖倉儲式超市Costco（大陸稱開市客，台灣稱好市多）以人民幣8.98億元（約新台幣38.6億元）標下一塊土地，將開設大陸第二家門市，該塊土地當年還曾是華碩集團旗下昌碩科技的員工臨時宿舍，未來Costco中國區域總部也可能在這裡，但後續建設和營運的時間表還未確定。

「世界超市」義烏 防疫迎開市

18日上午9時，全球最大的小商品批發市場—義烏國際商貿城新春後首日開市，迎接全球客商到來。據市場申報系統後台數據，目前已報名並經健康審核通過的經營戶、採購商有7萬餘人，當天市場返崗率達到50％，2月底可達到80％。

德陽東汽 打入柬埔寨供電市場

近日，總部位於四川德陽的東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東汽）再傳捷報，該公司成功拿下柬埔寨西哈努克港2*350MW燃煤電站專案汽輪機設備，是目前柬埔寨單機容量和總裝機容量最大專案。

防疫期培育電商、助企業E化

浙江省商務廳副廳長張曙明表示，截至2月17日，盒馬、餓了麼等98家省重點電商平台復工率為70%以上，社區智能櫃使用率達到17.53%。

浙江外貿企業復工71.6%

浙江省商務廳披露，隨著中國大陸各地對新冠肺炎疫情防控取得進展，浙江外貿企業復工率呈現快速增長勢頭，外貿出口全鏈條正在逐步恢復中。

粵港澳大灣區 防疫、復工同步

防疫、復工同步推進。粵港澳大灣區在建的重大交通設施和水利工程項目正有序復工，採取防控措施減少疫情對工程施工影響。

推進外資復工 陸商務部出招

為穩經濟、穩外貿促生產，推進大陸各地外貿企業全面復工，大陸商務部近日印發了「關於應對新冠肺炎疫情做好穩外貿穩外資促消費工作的通知」，推動把疫情對商務發展的影響降到最低。

青海冬蟲夏草 價走低出口增

大陸國家統計局青海調查總隊近日披露，2019年青海冬蟲夏草價格持續下降。統計顯示，2019年青海省冬蟲夏草價格同比（與上一年相比）下降8.3%。其中一季度同比下降5.4%，二季度下降4.2%，三季度下降14.8%，四季度下降8.4%。

2020全球名家瞭望／打破大陸智財權制度迷思

魏尚進

人行超常規資金投放 喊停

中國人民銀行最新定調，春節後的超常規3兆元（約新台幣13兆元）資金投放告一段落，鼠年開紅盤至今已回籠人民幣2.5兆元（約新台幣10.8兆元）。人行昨（19）日強調，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，當日不開展逆回購操作。昨天無資金投放，也無資金回籠。

珠三角上演搶工大戰

從雲南昆明發車的D4856次高鐵列車18日晚間抵達廣州南站，這是新春以來抵達廣東的首趟外地工人返回工作崗位專車，同時也拉開珠三角搶工大戰序幕。

浙江湖州祭獎勵 成效佳

中國大陸各地政府祭出復工獎勵政策，其中浙江湖州的政策效果最好，包車費用政府買單、新進員工還有額外補貼，短短兩天就回來1.6萬人，其中有3,000多人近兩成是新招募員工。

熱門新聞

浴缸養魚囤糧過年至今食剩5條 武漢女：養住慢慢食

上百隻動物集體死亡 民眾憂是肺炎疫情官方曝真實原因

李嘉誠私人飛機親自押運防護衣送回香港給醫護人員

港媒：ECFA中止或變相中止的可能性在升高

中共黨報批蔡政府炮製資訊瘟疫 用心險惡

因新冠肺炎疫情 6成香港人計畫移民

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。