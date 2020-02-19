疫情對中國經濟衝擊多大？各種另類指標會說話

新冠肺炎疫情已迫使中國大陸各大城市封城防疫，許多工廠至今仍關閉，究竟這波危機對大陸經濟造成多大衝擊？何時又能復甦？分析師為求解，紛紛從各種非傳統數據點找尋線索，連食物外送、交通汙染數據都派上用場。

金融時報報導，分析師已普遍下修中國第1季經濟成長預測，疫情導致成長減緩已成共識，但眾人對經濟何時開始復甦的看法不一。

北京研究公司百觀科技（BigOne Lab）創辦人陳沐表示，客戶（多半是機構投資人和企業）大多詢問疫情的經濟衝擊多大、各行各業多快會復甦，促使該公司擴充提供的追蹤指標。

百觀的追蹤指標顯示，大陸企業恢復正常營運的進展遲緩。例如，2月初時，大陸最大餐飲外賣平台美團點評追蹤的100萬家餐廳中，約83%仍然關門；到2月14日，連鎖咖啡廳瑞幸咖啡旗下約5,500家門市中，約87%仍未恢復營業。

都柏林另類數據提供者Eagle Alpha說，從航空公司機票預訂資料看來，新冠肺炎疫情造成大陸景氣下滑的程度前所未見，比歷來任何單一事件衝擊都大，包括2003年肆虐的SARS和2001年美國911恐攻事件在內。目前為止，航空業受新冠疫情影響，往返大陸以及大陸國內航班機票已少賣1,000萬張 。

農曆新年延長假期結束，大陸經濟活動理應上周就恢復常態。但交通壅塞數據、燃煤消耗量和不動產銷售數據都顯示，這些活動仍遠低於正常水準。

凱投宏觀亞洲經濟學家Gareth Leather說：「這些指標描繪的經濟景象都非常類似，就是每逢新年前後活動都戛然而止，但今年農曆年後幾乎毫無起色。」

為掌握大陸工廠何時恢復生產的情況，摩根士丹利駐香港亞太策略師戴敏（音譯）與同事用空汙數據當作替代指標，從中探尋大陸工廠復工的蛛絲馬跡。他們發現，目前陸廠生產活動可能比產能低50%到80%。

費城Brandywine全球投資管理公司基金經理人Tracy Chen形容，估測疫情對大陸經濟的影響，「有如在一片漆黑中飛行」。她的方法是從大陸產生的巨量數位資料中找線索，打造一個由20項參照點組成的數據儀表板，包括使用擷取自搜尋引擎百度的交通數據，以及由衛星導航公司TomTom提供的每日多少駕駛開車上路的數據。她說：「這些資料告訴我，第1季（經濟數據）會非常難看。」