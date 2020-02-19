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俄羅斯明起暫停大陸公民入境 陸：俄方已通報

聯合報 / 記者呂佳蓉/即時報導
大陸外交部發言人耿爽。圖/取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人耿爽。圖/取自大陸外交部網站

新冠肺炎疫情在全球蔓延，與大陸友好的俄羅斯將於20日暫時禁止所有大陸公民入境，對此大陸外交部發言人耿爽表示，俄國已通過外交管道提前通報陸方，這並非是全面禁止兩國人員往來，只是臨時性舉措。

大陸外交部今日持續舉行網路記者會，耿爽被問及俄國將暫停大陸公民入境時做以上回覆。耿爽指出，關於上述針對新冠病毒疫情採取的防控舉措，俄國已通過外交管道提前通報陸方。

耿爽表示，俄國強調，他們堅定支持陸方抗擊疫情，也堅信陸方會打贏這場抗疫阻擊戰，但出於本國防控疫情的需要，採取了一些限制性措施，這並非要全面禁止兩國人員往來，而且是臨時性舉措，一旦疫情好轉，就將予以調整乃至取消。

耿爽接著指出，針對因上述限制受到影響的群體，比如無法按時赴俄返校的留學生，俄國將採取遠端網路教學、課程計畫總量不變等一系列措施。

耿爽說，俄羅斯與大陸互為最大鄰國。陸方高度關注俄國針對疫情採取的一系列措施。同時也注意到，俄國就陸方抗擊疫情多次表達支持，提供了許多幫助。中俄是新時代全面戰略協作夥伴。

耿爽說，大陸期待並相信，包括俄羅斯在內的國際社會將繼續給予陸方堅定支持，客觀理性看待疫情形勢，儘早調整相關限制措施，確保人員往來和各領域合作不受影響。

疫情 俄羅斯 外交部
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