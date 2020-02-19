昆山台辦協調3.6萬個口罩 助台青企業復工復產

為了協助台青企業在昆山復工復產，昆山台辦主動聯繫市台協青年會，詳細瞭解全市台青企業面臨的困難，得知口罩緊缺是復工復產棘手難題，於是昆山台辦廣泛聯繫、多方籌措，很快就協調到3.6萬個口罩供給台青企業。

新華社報導，江蘇昆山台協青年會會長陳語歡，17日將「昆山台辦幫助協調3.6萬個口罩已經到貨，可以領取」的消息發布到「昆山台青會員群」，焦急等待口罩的台青們瞬間沸騰，頻頻為台辦點讚，表達感謝。

「來了一場及時雨，這種雪中送炭的支持讓我們很感動。」「之前缺少口罩很焦慮，感謝台辦協助購買，可以放心開工了。」「關鍵時刻的幫忙，給了我們溫暖。」「台辦伸出援手，緩解了公司防疫物資短缺的燃眉之急，加快了我們復工復產的進度。」

台青企業作為大陸台企新生力量，大多為中小微企業，在採購防疫物資方面管道有限，復工複產難度大，陳語歡指出，公司之前也試過一些管道購買，但很難買到，最近越來越多企業開始復工，不少台青因為沒有口罩，沒辦法及時復工、上班，蠻焦慮。