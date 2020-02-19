中國第二家Costco確定！距迪士尼一站 第三家擬設蘇州

大陸第二家Costco定了，據上海土地市場官網發布，落戶上海康橋，距離迪士尼僅一個地鐵站。根據投資協定，Costco將在這裡設立中國區域總部，同時，COSTCO浦東康橋店將建大陸首家會員俱樂部零售旗艦店。

值得關注的還有，據天眼查工商訊息，蘇州開市客（蘇州）貿易已在今年1月16日註冊成立，註冊資本為人民幣4萬2200萬，該公司是開市客（中國）的全資子公司。這意味開市客下一步還將落腳蘇州。

Costco（開市客）去年8月27日在上海市閔行區開出第一家店，一炮而紅。開業當天到店人流過大，Costco不得不緊急宣佈下午關門暫停營業。

第二家Costco選址確定位於上海市浦東新區張江科學城的康橋工業區，離上海迪士尼僅一站地鐵。占地面積為4.7萬平方公尺，是首家旗艦店近1.4萬平方公尺的三分之一，但將設立中國區域總部。不過後續建設和運營的時間表還未確定。

據瞭解，地塊由上海市浦東新區規劃和自然資源局出讓，位於浦東新區康橋鎮秀浦路與康新公路叉口的東北側區域，2006年前還是農田，2008年至2010年曾為華說電腦關係企業昌碩科技（上海）的臨時宿舍。

根據出讓條件，店址除建立一個大型倉儲式賣場，同時，需引入行業要求配置酒店和跨國公司地區總部。此外，Costco並和合作夥伴星河控股集團共同建設一家會員俱樂部零售旗艦店，開出大陸首家會員俱樂部零售旗艦店。