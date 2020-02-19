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疫情衝擊營運…港航暫停供應飛機餐 國泰關閉貴賓室
新冠肺炎肆虐，航空業打擊甚深，國泰航空、香港航空除不斷縮減航班及運力，更大幅削減機上服務，其中港航今天起所有航班將暫停供應飛機餐。
香港經濟日報報導，港航表示，為減低顧客和乘務員接觸感染風險，臨時調整機上服務，除了不會提供被和枕頭，也不會提供雜誌及報紙，而且機上餐膳服務只會剩下水，其中會為商務艙乘客提供支裝水，經濟艙乘客則有盒裝水。
港航強調，未來將繼續密切監察有關情況，並會在有需要時調整機上服務。
此外，由於旅客減少，國泰及港航亦先後關閉機場貴賓室。國泰自周一起關閉3個在機場的頭等或商務貴賓室，包括逸連堂、玲瓏堂及玉衡堂的頭等貴賓室。至於寰宇堂的頭等和商務貴賓室，及玉衡堂商務貴賓室則會維持服務。
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