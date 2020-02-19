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傳特斯拉將用寧德時代無鈷電池 拉低生產成本

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
傳特斯拉與寧德時代洽談，在中國製造Model 3車型中使用無鈷電池。本報資料照片
傳特斯拉與寧德時代洽談，在中國製造Model 3車型中使用無鈷電池。本報資料照片

路透報導，特斯拉正與寧德時代洽談，在中國製造Model 3車型中使用無鈷電池。一旦雙方正式達成協議，將是特斯拉首次將磷酸鐵鋰(LFP)電池納入生產體系。

2月初寧德時代才官宣成為特斯拉電池供應商，不到半個月，特斯拉傳將使用寧德時代無鈷電池。

觀察者網報導，目前尚不知道特斯拉打算在多大比例的車型中使用無鈷電池，且特斯拉表示，不會因此放棄目前使用的三元鋰電池。

據證券時報，特斯拉相關人士回應與甯德時代有合作協定屬實，寧德時代生產的磷酸鐵鋰電池本身就不含鈷，但該合作是否會最終落地並未評論。

報導指出，特斯拉在中國工廠使用無鈷電池的事宜如果最終落地，意味LFP（磷酸鐵鋰）電池首度進入特斯拉生產線，有望進一步拉低生產成本，提高相關車型在中國的銷量。

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