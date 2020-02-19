印媒爆料 印度海關扣押中國貨輪 因裝載導彈發射裝置
環球網引述印度斯坦時報報導，印度海關日前以「非法裝載彈道導彈發射裝置」為由，扣押一艘懸掛香港旗幟的中國貨輪。
報導指，這艘貨輪1月17日從大陸江蘇省江陰港出發，目的港是巴基斯坦卡拉奇的凱西姆港，2月3日在印度古吉拉突邦坎德拉港停靠時，被印方扣押。
印度斯坦時報報導，印度海關在對該貨輪登船檢查時發現了一個18米*4米軍民兩用的某種高壓裝置。知情人士透露，該裝置可被用於製造固體燃料彈道導彈的複合襯層。
印媒指，該貨輪的目的地凱西姆港距離巴基斯坦很近，印度時報稱，印度安全官員擔憂「中國幫助巴基斯坦發展核武器能力」。
目前還沒有任何官方證實這一消息，但印度安全部門和情報機構高層據稱已注意到該事件。
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