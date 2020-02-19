春節後陸企薪資上漲5.8%，IT行業漲幅最大

在新冠肺炎疫情籠罩下，一份最新出爐的報告指出，春節後大陸企業薪資上漲達5.8%，其中以IT行業漲幅最大。

中新經緯報導，58同城招聘研究院發布《節後企業支付薪資監測分析》，對今年春節後10天(2月3日-2月12日)各行業企業支付薪資均值進行調查。

報告顯示，今年春節後，企業支付平均薪資為人民幣6420元，比2019年增加5.8%。在各大行業中，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，以及交通運輸、倉儲和郵政業平均支付月薪相對較高，普遍高於大陸全國平均水準，而文化、體育和娛樂，居民服務、修理和其他服務，批發和零售業，教育業，住宿和餐飲業等平均支付月薪相對較低。

由於IT行業線上化程度較高，受新冠肺炎疫情影響相對較小，因此企業支付薪資繼續保持排名居前。疫情防控期間，大量援助物資運往受災地區，對交通運輸業需求保持高點，該行業企業支付薪資因此也較高。

報告顯示，與上述行業相比，製造業、教育、住宿和餐飲業平均支付月薪相對較低。報告分析稱，一方面，製造業、教育、住宿和餐飲業歷年來的收入水準都排名靠後，另一方面，受年初疫情影響，製造業、住宿和餐飲等依靠線下生產經營的行業受到較大影響，新增需求尚在恢復階段，企業支付月薪競爭力難以完全展現。

從薪資增幅上看，數據顯示，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業年增幅度最高，達22.4%；其次是交通運輸、倉儲和郵政業，達14.7%。

報告發現，技術類相關職務薪資漲幅明顯。其中，演算法工程師、研發工程師的企業支付薪資年增高達30%-40%。報告分析稱，由於IT職務的線上化程度較高，疫情影響較低，IT職務員工能順利線上復工，因此收入獲得逐年提升。