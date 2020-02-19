快訊

台南消保官稽查口罩囤積 老闆娘喊冤：啦咧怎當真？

鄭州富士康復工4天返廠不足千人

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
鄭州富士康是蘋果手機最大的組裝工廠。本報資料照片
鄭州富士康是蘋果手機最大的組裝工廠。本報資料照片

陸媒報導，鄭州富士康雖然祭出「應聘成功將獎勵紅包人民幣3000元」急招工，但工廠復工4天來不足千人，2條生產線都未補滿，

鄭州富士康是蘋果手機最大的組裝工廠。員工規模在20萬左右，高峰時曾達到30萬。

華夏時報報導，鄭州富士康不僅負責iPhone11系列手機的組裝，還承擔了蘋果即將在今年3月對外發佈的SE2手機的訂單。

IHS分析師李懷斌指出，鄭州富士康的復工率若還達不到50%，將影響SE2手機的備貨。

陸媒拍客18日探訪鄭州富士康，報導指出，保安稱，僅通知鄭州戶口復工，4天2條線1050人都沒滿，進宿舍需要查詢30天內的行動軌跡，量體溫消毒才能進入。

鄭州富士康復工後急招工，推出返崗激勵政策，應聘成功獎勵紅包人民幣3千元。富士康招聘正式員工和小時工兩類，其中，小時工上崗後工資時新是人民幣23塊錢，計費比正式員工更高。以每天上工8小時，一個月22個工作日粗略計算，富士康小時工一個月工資大概為人民幣4048元，而正職基本工資為每月人民幣2100元。

人民幣 紅包 基本工資
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

富士康鄭州廠急復工 推員工萬元激勵獎金

鴻海鄭州廠非在地員工返廠 隔離7天再上班

鴻海陸廠衝產能 祭激勵獎金

衝刺復工產能 鴻海鄭州廠祭1.3萬元員工激勵獎金

相關新聞

SARS、霧霾到新冠都一罩難求 美國3M中國稱霸

大陸疫情高燒不退，一罩難求，美國3M已佔中國N95、醫用口罩市場近9成比重，成為中國防疫商機的一大霸主。

疫情衝擊 大陸民航狂砍班、放無薪假

新冠肺炎疫情衝擊，陸媒統計，自1月20日至今不到一個月的時間，為降低損失，中國各家航空公司均出現了「瘋狂砍班」的情況，原本平均每20分鐘就有一班的京滬航線，如今每日僅剩3班且為窄體小客機運營。

春節後陸企薪資上漲5.8%，IT行業漲幅最大

在新冠肺炎疫情籠罩下，一份最新出爐的報告指出，春節後大陸企業薪資上漲達5.8%，其中以IT行業漲幅最大。

印媒爆料 印度海關扣押中國貨輪 因裝載導彈發射裝置

環球網引述印度斯坦時報報導，印度海關日前以「非法裝載彈道導彈發射裝置」為由，扣押一艘懸掛香港旗幟的中國貨輪。

鄭州富士康復工4天返廠不足千人

陸媒報導，鄭州富士康雖然祭出「應聘成功將獎勵紅包人民幣3000元」急招工，但工廠復工4天來不足千人，2條生產線都未補滿，

陸貸款市場報價利率調降機率大 定向降準腳步近

中國人民銀行17日調降MLF(中期借貸便利)利率，這被業界一致解讀是為明（20）日LPR(貸款市場報價利率)的調降鋪路。...

人民幣兌美元 中間價貶值186點

人民幣兌美元中間價今（19）日貶值186點至7.0012，中國人民銀行表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，今日...

大陸去年12月拋售美債193億美元 連續6個月減持

美國財政部於當地時間18日發布的數據顯示，大陸於去年12月減持美債193億美元，持債規模降至1.0699兆美元。日本去年...

智能製造之都 長沙黑科技戰疫

臭氧消毒艙、無人送餐車、3D打印醫用護目鏡、全自動一拖二平面口罩機……面對來勢洶洶的新冠肺炎疫情，長沙各大智能製造企業頻出高招，用一大波「黑科技」戰疫，顯示出「智能製造之都」的科技抗疫力。

中企海外併購總額 下降31%

安永日前在上海發佈《2019年全年中國海外投資概覽》報告稱，2019年中國企業海外併購總額下降了31%。在一帶一路倡議的推動下，亞洲躍升為最受中企歡迎的海外併購地區，逆勢錄得增長。

掌控疫情 義烏國際商貿城開市

浙江義烏是中國外貿出口的風向球之一。今年受新冠肺炎疫情影響，經過20多天的「待機」，18日上午9時，在精密智控、疫情可控的前提下，義烏中國小商品城國際商貿城一區、二區正式開市。上萬名經健康審核的市場商戶滿懷憧憬，迎接全球客商的到來。

廣州商用物業 估計2月衝擊較大

受春節假期和疫情影響，2020年首月，廣州市商用物業整體供求均有回落，庫存繼續縮減。

熱門新聞

扯！大陸飼主在家隔離 他「放風箏式遛狗」嚇壞鄰居

北京、成都堵車了！ 市民們欣喜若狂

湖北宣布 一線醫務人員子女2020年考高中加10分

美國宣佈 取消中國發展中國家優惠待遇

蘇州工業園區規模以上台企全復工 昆山近50％復工

讓Volvo起死回生的吉利汽車 傳入股中國特斯拉蔚來汽車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。