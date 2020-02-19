鄭州富士康復工4天返廠不足千人

陸媒報導，鄭州富士康雖然祭出「應聘成功將獎勵紅包人民幣3000元」急招工，但工廠復工4天來不足千人，2條生產線都未補滿，

鄭州富士康是蘋果手機最大的組裝工廠。員工規模在20萬左右，高峰時曾達到30萬。

華夏時報報導，鄭州富士康不僅負責iPhone11系列手機的組裝，還承擔了蘋果即將在今年3月對外發佈的SE2手機的訂單。

IHS分析師李懷斌指出，鄭州富士康的復工率若還達不到50%，將影響SE2手機的備貨。

陸媒拍客18日探訪鄭州富士康，報導指出，保安稱，僅通知鄭州戶口復工，4天2條線1050人都沒滿，進宿舍需要查詢30天內的行動軌跡，量體溫消毒才能進入。

鄭州富士康復工後急招工，推出返崗激勵政策，應聘成功獎勵紅包人民幣3千元。富士康招聘正式員工和小時工兩類，其中，小時工上崗後工資時新是人民幣23塊錢，計費比正式員工更高。以每天上工8小時，一個月22個工作日粗略計算，富士康小時工一個月工資大概為人民幣4048元，而正職基本工資為每月人民幣2100元。