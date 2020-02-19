陸貸款市場報價利率調降機率大 定向降準腳步近

中國人民銀行17日調降MLF(中期借貸便利)利率，這被業界一致解讀是為明（20）日LPR(貸款市場報價利率)的調降鋪路。多家機構研報指出，明日LPR調降10個基點的機率很大。屆時，居民購房成本有望繼續下降。同時，本月可能再迎來一次定向降準。

中新經緯報導，人行17日進行人民幣2,000億元MLF操作和1,000億元7天期逆回購操作，並下調MLF利率10個基點。多家機構認為，這預示20日LPR的下調已成定局，並至少下調10個基點。

北京大學經濟政策研究所副所長顏色指出，MLF是LPR改革之後新的、實質上的貸款利率的錨。其他政策性利率會伴隨MLF調整而同步調整，包括逆回購和LPR。因此，他預計20日一年期和5年期LPR都會同步下調。

事實上，市場對於 20日下調LPR早有預期。人行副行長潘功勝日前已透露，金融市場、貨幣市場利率變化會影響LPR預期，現在市場預期下次中期借貸便利操作的中標利率和2月20日公布的LPR，也會有較大機率下行。分析認為，這是在對市場預期進行肯定。

LPR是指金融機構對其最優質客戶執行的貸款利率，其他貸款利率可在此基礎上加減點生成。以房貸為例，房貸利率=LPR+基點。

以去年11月20日為例，人行將一年期及五年期LPR下調5個基點，據易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進測算，下調後，百萬房貸月供減少人民幣31元。

嚴躍進表示，中長期貸款中，房地產貸款包括房地產開發貸款和個人購房貸款的比重相對大，所以LPR下調會使得後續房貸利率進一步下調，對於當前房企度過特殊時期、以優惠利率來促進項目銷售等，都具有積極的作用。

顏色同時預計，隨著疫情好轉，農復工需求加大，貨幣政策的思路會從短期逆回購操作轉變為MLF+LPR操作，同時伴隨定向降準。目的在於支持企業中長期信貸需求，而非短期維穩。

顏色認為，未來總量的貨幣政策受限於通膨，依然是適時適度，但是定向結構性貨幣政策精準支持疫區經濟和受疫情影響的小微民營企業，將是貨幣政策的重點。因此預計月底之前有定向降準的機率很大。他強調，以往人行在第一季也曾進行過定向降準，主要目的在於定向提供流動性，支持復工。