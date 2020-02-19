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人民幣兌美元 中間價貶值186點
人民幣兌美元中間價今（19）日貶值186點至7.0012，中國人民銀行表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，今日不進行逆回購操作。
第一財經報導，莫尼塔投資認為，近期新型肺炎疫情對人民幣匯率造成一定衝擊，但春節後人民幣匯率保持穩定偏強，全年來看，人民幣匯率貶值空間不大。
財富證券首席經濟學家伍超明分析，受春節期間新冠肺炎疫情的影響，人民幣兌美元匯率一度破7。但是，隨著貨幣和財政政策加大逆週期調節力度後，有效地提振市場對大陸經濟增長的信心。市場預期，隨著疫情結束，未來兩季經濟會出現快速反彈回升，這也是近期人民幣對美元匯率快速回升的原因。預計今年人民幣匯率波動彈性增加，圍繞7上下波動的機率很大，不會有大幅貶值和大幅升值。
上海邁柯榮資訊諮詢表示，短期基於悲觀的預期所產生的供求變化，使得人民幣匯率有望在疫情期間圍繞新的均衡水準上保持基本穩定。大陸經濟長期穩定向好的趨勢不變，人民幣匯率穩定的基礎不變。
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