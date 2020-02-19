大陸去年12月拋售美債193億美元 連續6個月減持

美國財政部於當地時間18日發布的數據顯示，大陸於去年12月減持美債193億美元，持債規模降至1.0699兆美元。日本去年12月也減持59億美元，在連續兩個月減持後，持有規模降至1.1549兆美元，連續第7個月為美債最大海外持有人。

這顯示大陸已連續第6個月減持美債，而日本則連續第7個月位居美債最大海外持有人。

澎湃新聞報導，從去年5月開始，日本開始增持美國國債。特別是在8月，日本增持了439億美元的美國國債，持有額升至1兆1747億美元，為2015年10月以來新高。去年5月、6月、7月，日本分別增持美債370億美元、219億美元、79億美元，並在6月超過大陸成為美國第一大債權國。

大陸則連續第6個月減持美國公債，去年12月大幅減持193億美元，持有規模降至1.0699兆美元，為美國第二大債權國，這也是大陸連續兩個月減持幅度超過100億美元。

英國去年12月增持40美元美債，以3326億美元的持有規模位居美債第三大持有國。去年5月英國大幅增持223億美元，超過巴西躍居第三。而巴西則以2819億美元的持有規模居第四。去年12月，巴西減持規模達115億美元。總的來看，外國持有者去年12月總共減持美國國債440億美元。