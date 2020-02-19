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SARS、霧霾到新冠都一罩難求 美國3M中國稱霸

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
觀研天下統計，3M口罩是中國醫用品牌口罩市場最大銷量霸主。取自新浪
觀研天下統計，3M口罩是中國醫用品牌口罩市場最大銷量霸主。取自新浪

大陸疫情高燒不退，一罩難求，美國3M已佔中國N95、醫用口罩市場近9成比重，成為中國防疫商機的一大霸主。

陸媒報導，這家美國工廠與中國的淵源頗為深厚，包括2003年的SARS疫情、2013年霧霾惡化、到如今新冠肺炎疫情，3M都扮演不可或缺的重要角色。

據統計，僅2020年1月20日一天，中國人就買下了價值逾人民幣7609萬元（相當新台幣3.3億元）的口罩，相當於去年全年口罩總銷量的一半。據觀研天下統計，3M口罩是中國醫用品牌口罩市場最大銷量霸主。

3M公司與中國其實淵源頗為深厚，早在1983 年，3M就在上海註冊了分公司，為中國第一家在經濟特區之外註冊的外資獨資企業。

註冊成立第二年，3M正式進入中國市場。不過當時產品都與通訊、電力等工業有關。直到2003年SARS疫情來襲，由於防護需要，醫護人員戴上3M的N95口罩，引發民眾搶購，此時3M才開始闖入中國老百姓的視線。

3M在中國第二次走紅是因2013年霧霾惡化。因為PM2.5人們開始加強環保和自我防護意識，口罩也從呼吸傳染病用品衍化成日常必備品。

3M在2013年將全球工廠生產的口罩都運往中國，即便如此，N95系列口罩還是在那一年賣斷了貨。

自此以後，3M在中國不僅將口罩從工業產品線轉移至消費品線，更根據中國人的使用習慣設計了相應的口罩類型。這也成了在這次新冠肺炎疫情中，3M生產N95口罩24小時運作趕工增產還供不應求的市場霸主。

早在1983 年，3M就在上海註冊了分公司，為中國第一家在經濟特區之外註冊的外資獨資企業。取自新浪
早在1983 年，3M就在上海註冊了分公司，為中國第一家在經濟特區之外註冊的外資獨資企業。取自新浪

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