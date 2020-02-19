滙豐獲利腰斬 要裁3.5萬人

滙豐控股昨（18）日宣布將出脫1,000億美元（約新台幣3兆元）資產，縮減投行規模，並將改革美國及歐洲業務，三年內將裁撤3.5萬個工作職位。滙豐控股昨天公布去年財報獲利腰斬，股價昨天大跌2.7%。

華爾街日報中文網報導，滙豐控股昨天公布去年財報，2019年營收554億美元，年增5.9%，淨利潤60億美元，大幅下滑53%，遠低於2018年的126.1億美元。

滙豐表示，獲利下降是因為該行在歐洲的全球銀行、市場和商業銀行業務產生的一筆73億美元的商譽減值所造成。滙豐控股昨收港幣57.75元，大跌2.7%。

路透報導，滙豐正試圖瘦身並提升競爭力，藉以應付以下的連串挑戰，包括各主要市場經濟放緩、新型冠狀病毒疫情、英國退出歐盟及主要央行降息。滙豐控股臨時行政總裁祈耀年表示，這個計畫的重點是聘雇人數將在未來三年內從23.5萬人縮減至接近20萬人，裁撤3.5萬個工作職位。

滙豐是歐洲按資產計最大的銀行，業務遍及歐洲、北美、中東和亞洲，亞洲則貢獻約半數的收入和90%的利潤。該行2019年的股本回報率為8.4%，略低於2018年的8.6%。

滙豐稱，計畫通過一項新的45億美元的削減成本計畫，到2022年將經調整後的成本基數降至310億美元或更低，並讓同期的有形股本回報率達到10%至12%的水平。

滙豐在美國多年來表現不佳。滙豐表示需要「重塑美國業務以提高回報率」，並將關閉其224家分支機構中的約三分之一，僅面向跨國的、較富裕的客戶。此外，將把零售銀行與財富管理業務部門與全球私人銀行業務合併，以締造全球最大的財富管理公司之一。這是滙豐為簡化集團架構採取的部分措施。

滙豐還將縮減針對歐洲現金股票的銷售和研究，重點是支持股權資本市場交易。路透援引知情人士稱，滙豐的現金股票業務削減約100個職位，大部分裁員都落在歐洲大陸的交易部門。