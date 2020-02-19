台灣子行:繼續布局大中華

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導

滙豐在台子行昨（18）日晚間發布訊息強調，未來幾年，亞洲將繼續成為業務增長的核心引擎，滙豐將會持續投資亞洲財富管理業務、大中華區等業務。

滙豐指出，會持續投資的業務包括：1.滙豐在亞洲的財富管理業務2.英國的分隔運作銀行3.大中華區，特別是大灣區4.東南亞5.中東6.持續保有投資於數位平台的能力，擴大我們的數位服務覆蓋範圍並優化客戶體驗，進而降低執行成本。

滙豐並強調，目前並不需要改變滙豐在亞洲的布局。滙豐在亞洲的國際網絡遍布18個國家和地區，這有助於集團協助連結個人和企業客戶到全球快速成長市場。

根據滙豐的年報顯示，滙豐銀在台灣2017年底有員工2,076人，2018年底2,073人，到去年第1季止有2,070人，變動有限。

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