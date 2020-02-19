行政總裁人選 受關注

在滙豐控股大動作宣布改革措施之際，外界關注誰來接任滙豐控股行政總裁，據了解，滙豐控股臨時行政總裁祈耀年已申請擔任行政總裁的工作，但人事案仍充滿變數。

外媒則引述消息人士指出，滙豐控股正認真考慮新任行政總裁人選，包括對外招手，意味祈耀年能否坐正仍有待觀察。

新浪網報導，滙豐控前任行政總裁范寧在去年8月該行公布半年報當天宣布辭職，時任環球工商金融行政總裁的祈耀年一直擔任臨時行政總裁至今，並在去年第3季業務投資者電話會議上曾承認自己屬候選人之一，透露長期留任是其個人願景。

滙豐去年8月就宣布，新任行政總裁將在未來六至12個月內完成任命。不過，隨著時間流逝，轉眼間已過六個月，正式行政總裁人選未定，昨天財報會中，原本外界以為會同步發布人事案。 有分析人士認為，預計祈耀年不會是最終的行政總裁人選，但集團遲遲未落實行政總裁人選，市場不免擔心集團難以落實其業務重組計畫，加上目前市況不佳，或會影響市場信心。

祈耀年在業績報告中表示，仍在進行行政總裁正式人選的評選工作，預期會依照原定時間於六至12個月內作出委任。

行政總裁的薪資相當高，根據滙豐控股財報，前行政總裁范寧年薪是292萬英鎊（約新台幣1.1億元）。