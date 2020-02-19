李克強：減免企業社保費

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸國務院總理李克強昨（18）日宣布，對中小微企業，2月至6月階段性免徵企業養老、失業、工傷保險等社保費用；對大型企業，2月至4月減半徵收。並緩繳住房公積金等，穩企業穩就業措施。

央視新聞網報導，李克強昨天在國務院常務會議上決定階段性減免企業社保費和實施企業緩繳住房公積金政策，並擴大對湖北省企業的優惠，湖北省企業不論規模大小，皆從2月到6月免徵上述社保費。

會議強調，當前統籌抓好疫情防控和經濟社會發展，一項迫切任務是穩就業。穩就業就必須穩企業。具體措施有，一是階段性減免企業養老、失業、工傷保險的企業繳費，以減輕疫情對企業特別是中小微企業的影響，使企業恢復生產後有個緩衝期。

此外，6月底前，企業可申請緩繳住房公積金，在此期間對職工因受疫情影響未能正常還款的公積金貸款，不作逾期處理。實施上述政策，考慮社保基金結餘等情況，可確保養老金等各項社保待遇按時足額發放。

二是抓緊頒布科學分類的復工復產防疫指南，指導各地合理確定復工復產條件。做好重點群體就業工作。有序組織農民工返崗，除疫情嚴重和擴散風險高的地區外，糾正限制勞動者返崗的不合理規定。制定大學畢業生延期錄用報到方案，擴大網路招聘。

三是保障失業人員基本生活。確保失業保險待遇按時足額發放。支持疫情嚴重地區開發臨時公益性崗位，運用失業保險基金向失業人員發放失業補助金。

農時不等人，會議指出，統籌疫情防控和經濟社會發展，春季農業生產，保障夏糧豐收。推動種子、化肥、飼料等農資企業加快復產，建立農資保供運輸綠色通道。今年稻榖最低收購價保持穩定，視情況可適當提高。

畜禽生產部分，對重點地區損失較大的家禽養殖場戶給予延長還貸期限等支持。推動屠宰企業與養殖場戶對接。加快恢復生豬生產，將養殖場戶貸款貼息補助降低門檻由年出欄5,000頭以上調整為500頭以上。增加凍豬肉國家收儲。加強重大病蟲害和動物疫病防控。

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