無法準時交貨 金屬出口商面臨索賠

中國國際貿易促進委員會冶金行業分會昨（18）日表示，新冠肺炎疫情爆發，大陸金屬產品部分海外買家如俄羅斯已停止對陸企採購，而印度等國客戶則要求無法按時交貨損害賠償。顯示陸企不僅損失訂單還要面臨無法準時交貨給客戶的賠償。

路透報導，中國貿促會冶金行業分會表示，俄羅斯、土耳其、中東和北非的部分客戶已經透過電子郵件告知大陸供應商停止收貨，或是要求中止採購。

該協會還稱，印度等國的國際客戶認為，大陸企業無法按時交貨，要求損害賠償，但並未說明涉及的企業或產品名稱。

大陸是全球鋼鐵和鋁等工業金屬的最大出口國。

受疫情影響，很多員工無法及時返回工作崗位，大陸金屬產量預料大幅下滑。而且企業的物流嚴重受阻，物流成本增加。造成物流嚴重困難的原因：一是各地政府採取的對運輸、貨運、疫情防控等限制措施；二是上下游企業開工率低，嚴重影響原料進貨、產品出貨。

貿促會冶金行業分會稱，鋼鐵出口運輸面臨鐵運、海運兩難處境。目前主要靠鐵路運輸，鐵路負荷大，交貨期難以保證。前期未執行結束的合同，需要面對內陸運輸成本暴漲；港口雖然目前正常作業，但效率降低，影響交貨期。

該協會指出，部分國家開始出現關閉邊境、通關口岸，出口報關非常困難，還可能出現海運費暴漲現象。