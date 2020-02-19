陸航大戰疫 瘋狂砍班

新冠肺炎疫情衝擊，陸媒統計，自1月20日至今不到一個月的時間，為降低損失，大陸各家航空公司均出現了「瘋狂砍班」的情況，原本平均每20分鐘就有一班的京滬航線，如今每日僅剩三班且為窄體小客機營運。

海南航空深圳基地已下發通知機組可以申請長達30天的無薪輪休假期，相較之下，大陸國籍空姐無薪休假，還算不幸中的大幸，因為外籍飛行員連無薪假都沒有，已經被大幅裁員。

中國民航局最新統計，在1月27日至2月12日兩周，中國航司的客運總量為1,021萬人次，較去年春運同期大幅下降70%，平均客座率不足45%。

全球航班訊息平台OAG統計，疫情後中國國際航線中已有三分之二航班被取消，中國三大航空公司在近一個月內，每周減少的國際航班座位數合計超過50萬個。

海南航空深圳基地已下發通知，鼓勵申請長達30天的無薪輪休假期。乘務員表示，雖表面沒有強制，但即便不申請，也沒航班可飛。

南華早報報導，目前大批大陸民航均開始推行員工輪休無薪假期，以幫助企業開源節流。外籍機師更是首當其衝，港媒報導，中國南方航空已發給外籍機師備忘錄，指示他們儘快開始申請無固定期限的無薪假期，並於當天生效；廈門航空連同海航旗下的海南航空、天津航空和首都航空也將安排外籍機組人員申請無薪假期。

自媒體馬克李爆料，新冠肺炎疫情已導致中國航空公司削減航班次數到了「瘋狂砍班」的情況。以中國最賺錢的京滬航線，最大載運量的中國國際航空公司僅剩CA1517一班苦苦支撐，以往平均每20分鐘就會有一架飛機從北京首都國際機場起飛前往上海虹橋機場，如今每日僅剩三班。