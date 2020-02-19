在岸離岸人民幣貶破7

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

在岸和離岸人民幣兑美元匯率昨（18）日相繼失守「7」關口，在岸人民幣匯率接連跌破6.99和7.00關口；離岸人民幣最低貶值至7.0060。分析稱，人民幣走勢將偏弱。

澎湃新聞報導，人民幣即期匯率昨以6.9831開盤後隨即走低，昨天下午收盤價7.0052，為2月10日以來的一周新低，貶值245基點。今年以來，人民幣對美元匯率先升後貶，累計貶值幅度達0.5%。

大陸央行公告，人民幣兌美元中間價昨調貶31個基點，至6.9826。

「其實目前機構還沒完全復工，銀行間市場即期成交量基本只有去年平均額的一半，橫盤走勢可能還會延續一陣子。」一位大陸國有大行外匯交易員表示。

反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率先於在岸市場跌破「7」關口。昨天離岸人民幣對美元匯率以6.9852開盤，最低貶值至7.0060，今年以來，離岸人民幣對美元累計貶值0.6%。

興業研究報告認為，為對衝疫情對經濟的影響，大陸貨幣政策以「穩」為主，貨幣環境相對寬鬆，人民幣匯率將偏弱且震盪，但考慮到這一階段中美關係維繫溫和態勢，美元兌人民幣上行空間亦有限。

從美元指數來看，上周美元指數出現明顯上漲，升至近四個月高點99.16點，逼近100關口。目前美元指數仍保持在99上方。

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