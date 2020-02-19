抗疫 京東加大加快線上服務

隨著抗擊疫情戰役的進一步深入，為穩定居民消費，發展網路消費，多家電商都擴大推出健康類與民生服務類產品穩定供應與物價。其中京東借助龐大的供應鏈體系，以京東生鮮、京東健康、京東國際、京東企業業務及京東新通路等一線業務部門立即聯動大量合作夥伴，加大、加快相關商品的生產和流通。

京東表示，京東生鮮第一時間成立了「生鮮商品保民生應急小組」，協調超300個供應商，調用了全國超30個倉庫。目前，京東正積極配合湖北各地政府，在武漢、襄陽、荊州等多個地市上線移動菜籃子項目，解決居民買菜難問題；不僅在湖北，在全國其他地方，京東「移動菜籃子」也已經在很多城市落地實施。同時，京東7FRESH旗下友家鋪子、七鮮超市、七鮮生活等多業態針對社區居民的需求推出了各項團購服務。

京東國際也利用全球供應鏈上的優勢，緊急溝通全球相關品牌方、商家，為消費者提供防疫商品和日常生活必需品，自1月1日至2月10日，京東國際累計提供食品類、母嬰類、家庭清潔及醫藥保健類等商品超過1500萬單，其中發往湖北地區的訂單超過100萬個。

同時，為確保配送不間斷，京東物流在優先保障醫療物資運輸的同時，全力保障全國消費者的日常生活需求。目前，京東物流到倉服務已恢復全國運營，使用到倉服務產品的商家將享受綠色通道（疫情集中地區除外）；非疫情集中地區211和次日達時效在快速恢復中。

2月10日，京東還發布「告全國農人書」，宣布開通「全國生鮮產品綠色通道」（下稱「綠色通道」），全面開放並傾斜供應鏈、物流、運營、推廣等核心資源，解決滯銷生鮮農產品上行問題；同時，借助全渠道、全業態等落地優勢，讓這些優質的生鮮產品迅速送達更多用戶手中。