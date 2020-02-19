新疆吉木薩爾油田 已產油2.5萬噸

中國石油新疆油田公司日前表示，今年以來至2月12日，新疆吉木薩爾國家級陸相頁岩油示範區累計生產原油近2.5萬噸，核實日產水平590噸，在完成生產計畫的同時，實現日產水平超計畫運行，確保了生產安全平穩高效運行。

中新社報導，由新疆油田公司吉慶油田作業區開發管理的新疆吉木薩爾國家級陸相頁岩油示範區，是中國首個國家級頁岩油示範區。該示範區於2019年10月15日通過國家能源局組織的專家論證。

吉木薩爾國家級陸相頁岩油示範區位於新疆北部的準噶爾盆地東部，是新疆油田公司近年來發現的兩個10億噸級大油田之一，另一個為瑪湖礫岩油田。根據新疆油田的規劃，到2021年，吉木薩爾頁岩油的產量將達到100萬噸，2025年達到200萬噸穩產8年，這對助力新疆地區5000萬噸油氣當量上產以及中國石油國內原油1億噸有效穩產，具有重要意義。

疫情當下，為全力推進中國首個國家級頁岩油示範區建設，早日建成大陸最大頁岩油油田，新疆油田吉慶油田作業區在1月上旬就開始對油田現場、油水井生產狀況進行調研摸底，制定、優化了春季上產實施計畫。

2月初，對頁岩油等管轄片區內的冬關井、燜井關井進行全面巡檢，確保井口壓力正常，單井設備設施齊全完好，確保春季復產工作順利推進。

2020年，新疆油田公司計畫頁岩油新鑽井48口，新建產能逾39萬噸，產油逾30萬噸。