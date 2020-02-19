廣州商用物業 估計2月衝擊較大
受春節假期和疫情影響，2020年首月，廣州市商用物業整體供求均有回落，庫存繼續縮減。
據合富輝煌大數據統計，1月份廣州市寫字樓市場受春節假期影響整體成交處於低位，成交量為22011平方米，同比下降41%；公寓成交量為44652平方米，同比下降68%；商舖市場成交量為28037平方米，同比下降61%。
從數據看，同比數據下降較大，主要因為今年春節在1月。如果同比去年春節月（2019年2月），各成交數據基本持平或微跌。三類商用物業類型新增供應也不多，其中寫字樓1月新增供應僅1300平方米。
合富輝煌（中國）商業地產總經理張智斌表示，新冠肺炎疫情趨於嚴重時已進入春節假期市場淡季，對1月份市場數據有小幅度影響，但預計將對2月份市場形成嚴重衝擊。此外，近期在疫情籠罩之下，不少行業及企業受到波及，市場對辦公、商住及商舖等商業物業的購入和租賃需求減弱，預計供求緩慢的局面仍將持續一段時間。
據瞭解，目前多個房企已開展積極應對措施，亦取得一定成效。如保利金沙大都匯樓盤在首次網上售樓部進行直播就有成交出現。張智斌表示，相信隨著人們對線上平台直播銷售模式的逐步接受，有望能挽回一定成交量。
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