掌控疫情 義烏國際商貿城開市

浙江義烏是中國外貿出口的風向球之一。今年受新冠肺炎疫情影響，經過20多天的「待機」，18日上午9時，在精密智控、疫情可控的前提下，義烏中國小商品城國際商貿城一區、二區正式開市。上萬名經健康審核的市場商戶滿懷憧憬，迎接全球客商的到來。

中新社報導，義烏有著「世界超市」之稱，現在的義烏國際商貿城經營面積550萬平方米，經營26個大類180萬個單品。五花八門的中國製造從這裡源源不斷地發往全球200多個國家和地區。

中國疫情防控進入新階段。為減少疫情對全球小商品供應鏈的影響，義烏一手抓疫情防控，一手抓復工復產，為市場安全開市運行做足準備。

有關負責人表示，先期開市的國際商貿城一、二區共設16個入口、每個入口配備有紅外線測溫儀等智能設備，對所有入場的經營戶和採購商採用「一人一碼」核驗進場。同時，商戶對進店採購商進行二維碼驗證或信息登記，確保可溯源。市場內設施消殺、二次測溫、人臉識別等系列防控措施均採取標準化、規範化嚴格施行，確保市場安全、有序運行。

18日上午9時，一區、二區正式開市，現場市場經營戶們經過掃描體溫測量、出示健康碼、信息審核等環節後，陸續進入市場。

為保障市場和企業用工需求，義烏以租汽車、包火車、補貼路費、獎勵引人等形式推出復工大禮包，最大力度招人引人。自2月9日至17日17時，已累計新增返義12萬餘人。該市千萬美元以上外貿企業、億元（人民幣）以上電商企業、規上工業企業復工率分別達89.6%、84%和83.7%，所有物流平台和郵政快遞企業已全部復工。