中企海外併購總額 下降31%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

安永日前在上海發佈《2019年全年中國海外投資概覽》報告稱，2019年中國企業海外併購總額下降了31%。在一帶一路倡議的推動下，亞洲躍升為最受中企歡迎的海外併購地區，逆勢錄得增長。

報告稱，2019年中企海外併購總體仍保持審慎，公開披露的海外併購總額為686億美元，同比下降31%；披露的併購數量為591宗，同比減少23.5%。2019年第三、第四季度中企海外併購熱情有所回升，併購金額及數量降幅均大幅收窄，當年下半年中企宣佈的海外併購額同比僅下降2.8%（上半年同比下降55.9%）。

2019年，亞洲扇成為中國海外第一大併購目的地，佔投資總額近三成。同時，在整體併購額大幅下挫下，亞洲（223億美元，增長19.1%）仍逆勢增長，中企主要投入TMT（科技、媒體和通信）、金融服務及房地產、酒店與建造等行業。

安永中國海外投資業務部全球主管周昭媚表示：2019年貿易壁壘的增加和地緣政治的不確定性等對全球的商業信心和經濟活動造成影響。2020年初則受到新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的影響，中國海外投資的市場形勢還有待進一步觀察。

安永建議中企謀定而後動，目前可預先關注TMT、醫療及先進製造等支持結構調整和轉型升級的海外投資機會。

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