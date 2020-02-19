智能製造之都 長沙黑科技戰疫

臭氧消毒艙、無人送餐車、3D打印醫用護目鏡、全自動一拖二平面口罩機……面對來勢洶洶的新冠肺炎疫情，長沙各大智能製造企業頻出高招，用一大波「黑科技」戰疫，顯示出「智能製造之都」的科技抗疫力。

中新社報導，中國國家重點保軍科研生產型企業湖南雲箭集團有限公司組建勇士攻關隊，利用自身既有3D打印技術儲備，7天緊急研製生產出醫用護目鏡支援抗疫前線，目前已獲長沙市市場監督管理局備案准入。

「光是兩側穿戴孔的位置和優化面部曲線，我們就改進了十幾次。其重量只有普通護目鏡的四分之三，還可根據個人面部數據實現私人化定製」。該集團增材製造事業部總經理楊凱介紹，公司內50余台3D打印設備正24小時不間斷工作，日產護目鏡超300個，若協同調動3000台網絡打印資源，日產能可破萬。

進入一個約5平方米的銀色金屬密閉房子，抖動衣褲半分鐘，四周釋放出濃度為20至40ppm的臭氧，可殺滅附著在人衣物上的病菌、病毒。這是遠大集團特意為復工趕製的臭氧消毒艙，屬中國首創。

遠大科技集團空氣公司空氣廠廠長夏軍說，疫情發生後，該公司數百名員工放棄休假，加班加點趕製醫院和醫護人員急需的靜電空氣淨化機、移動肺保產品。

夏軍說，遠大集團已嚮應火神山、雷神山等湖北多家醫院及長沙、天津、重慶、南京等30多家定點救治醫院，無償支援近500台靜電空氣淨化機、移動肺保。

一輛無人駕駛的銀色小車，自動行駛於企業食堂與辦公區間，就餐人員只需掃掃車身上的二維碼，就能取出一盒盒熱騰騰的飯菜。這是長沙行深智能科技有限公司經過22小時軟硬件改造後創新推出的送餐無人車。

「沒有人工送餐時的人員接觸環節，降低了感染風險。每次送餐前，我們還要進行嚴格消毒處理，車體也改裝成保溫車體，每天可送餐近200份」。公司首席運營官李睿透露，自正月初二起，公司研發的這款無人快遞車更是承擔起湖北仙桃市政府及直屬單位區域內的投遞任務。

廣東拓斯達長沙重工事業部迅速研發出全自動一拖二平面口罩機，僅需一名操作人員。可實現從卷料上料、摺叠壓合成型及分切、耳帶上料機焊接、下料的全自動生產過程，每小時口罩產能約四千片。