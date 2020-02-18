快訊

最陰險的侵略？美力勸歐洲阻華為參與5G建設

新北居家檢疫失聯者郭富文稱「幹嘛報到」 又電話承諾將出面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

減少人員聚集的風險 北京車展宣布延期

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
北京車展。圖／中新社
北京車展。圖／中新社

作為大陸汽車行業日程表裡最大的盛事，原定於4月21日開始的北京車展已決定延期，主辦方表示，由於北京市政府採取了最嚴格的措施，來應對此次公共衛生危機，目的減少人員聚集的風險，因此展會將延期舉行，具體日期不定。

英國金融時報報導，北京車展是大陸及全球品牌發布新車型的地方，以求在農曆新年假期的銷售淡季之後，快速啟動新一年的在大陸銷售；作為抵抗新冠肺炎疫情努力的一部分，今年全大陸的春節假期都延長了。

先前主要行業機構中國汽車工業協會（CAAM）已宣布，1月燃油車銷量年減20%，新能源汽車銷量年減54%。

中汽協會並警告，由於疫情打擊了消費者需求並導致停產，新冠肺炎病毒將在整個行業引發「蝴蝶效應」；直到12日大陸有約30%的汽車生產基地恢復了生產。

新冠肺炎 北京 疫情
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

要被派到大陸工作怎麼辦？ 縣府：暫僅能道德勸說雇主

WHO赴陸考察疫情 卻「跳過」重災區湖北

北京隱匿疫情？世衛專家團不去武漢 去廣東、四川考察

港澳辦升格重組 專家：因應香港黑色暴亂

相關新聞

讓Volvo起死回生的吉利汽車 傳入股中國特斯拉蔚來汽車

曾譽為「中國特斯拉」的蔚來汽車（NIO），累計虧損逾400億元，傳出吉利汽車將投資3億美元入股蔚來，成第三大股東。吉利收...

減少人員聚集的風險 北京車展宣布延期

作為大陸汽車行業日程表裡最大的盛事，原定於4月21日開始的北京車展已決定延期，主辦方表示，由於北京市政府採取了最嚴格的措...

蘇州工業園區規模以上台企全復工 昆山近50％復工

中共官方新華社十八日報導，在中共國台辦和地方省市台辦積極協助下，各地台資企業在切實做好新冠肺炎疫情防控工作的基礎上，紛紛...

一帶一路受挫 中國吉爾吉斯項目喊卡

(德國之聲中文網)吉爾吉斯斯坦一項近3億美元的中國投資周一(2月17日)宣布告吹。原因是這個預計在吉國偏遠山區建造的貿易和物流中心遭到當地居民抗議。 吉爾吉斯斯坦中部納林地區的一名警察發言人說，

中國：央企復工帶動產業鏈 生產型已逾8成開工

中國國資委今天表示，央企所屬的生產型企業開工率已逾8成。國資委指出，部分央企推出扶持產業鍊措施；央企也承諾不對欠費企業停...

大陸宣佈：開展對美加徵關稅商品市場化採購排除

大陸國務院關稅稅則委員會宣佈，開展對美加徵關稅商品市場化採購排除工作。對符合條件、按市場化和商業化原則自美採購的進口商品...

防控疫情澳洲禁陸客 陸駐澳大使：澳應冷靜、不要恐慌

新冠肺炎疫情向全球蔓延，澳洲自1日開始，宣布除了澳洲公民與永久居民及其直系親屬以外，禁止大陸遊客入境，對此大陸駐澳大使成...

陸配子女不得返台 人民日報斥惡招、患難見絕情

新冠肺炎疫情嚴峻，滯留湖北返台包機仍舊沒有下文，人民日報海外版今日撰文痛斥，本來此次突如其來的疫情可以成為民進黨展現善意...

武漢頒布十項決定 不服從疫情管控者可採強制措施

大陸新冠肺炎疫情仍然嚴峻，對此武漢市人大常委會通過十項決定，其中規定不服從疫情管控的人員，可以採取強制措施；但是決定當中...

每人發1萬3千元復工獎勵金！看富士康和友達等台商的「肺炎復工大作戰」

肺炎疫情讓中國企業復工日一延再延，製造業受傷頗重，為了加快復工腳步，除了加強防疫措施，企業也祭出獎勵條款。

連8月 陸逾20城二手房價下跌

2020年1月分，新冠肺炎疫情對房價影響尚未顯現，中國一二三線城市房價仍然保持穩中微漲態勢。

防疫+復工兩江新區外企信心不變

重慶兩江新區是中國內陸首個國家級開發開放新區。復工首日，該區200家企業首批近5萬產業工人回到了工作崗位，其中很大一部分是外資企業。數日下來復工企業愈來愈多。

熱門新聞

扯！大陸飼主在家隔離 他「放風箏式遛狗」嚇壞鄰居

北京、成都堵車了！ 市民們欣喜若狂

陸配子女不得返台 人民日報斥惡招、患難見絕情

湖北宣布 一線醫務人員子女2020年考高中加10分

沒戴口罩被強制隔離連在家打麻將也被摑 官媒轟地方官員粗暴執法

沙漠蝗禍壓境 網民：敢來中國 把牠們全吃了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。