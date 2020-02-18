減少人員聚集的風險 北京車展宣布延期

(德國之聲中文網)吉爾吉斯斯坦一項近3億美元的中國投資周一(2月17日)宣布告吹。原因是這個預計在吉國偏遠山區建造的貿易和物流中心遭到當地居民抗議。 吉爾吉斯斯坦中部納林地區的一名警察發言人說，

2020-02-18 14:55