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減少人員聚集的風險 北京車展宣布延期
作為大陸汽車行業日程表裡最大的盛事，原定於4月21日開始的北京車展已決定延期，主辦方表示，由於北京市政府採取了最嚴格的措施，來應對此次公共衛生危機，目的減少人員聚集的風險，因此展會將延期舉行，具體日期不定。
英國金融時報報導，北京車展是大陸及全球品牌發布新車型的地方，以求在農曆新年假期的銷售淡季之後，快速啟動新一年的在大陸銷售；作為抵抗新冠肺炎疫情努力的一部分，今年全大陸的春節假期都延長了。
先前主要行業機構中國汽車工業協會（CAAM）已宣布，1月燃油車銷量年減20%，新能源汽車銷量年減54%。
中汽協會並警告，由於疫情打擊了消費者需求並導致停產，新冠肺炎病毒將在整個行業引發「蝴蝶效應」；直到12日大陸有約30%的汽車生產基地恢復了生產。
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