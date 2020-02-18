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蘇州工業園區規模以上台企全復工 昆山近50％復工

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
福建354家台企復工，福建省提供20億元人民幣專項貸款助台企應對疫情。（中新社）
福建354家台企復工，福建省提供20億元人民幣專項貸款助台企應對疫情。（中新社）

中共官方新華社十八日報導，在中共國台辦和地方省市台辦積極協助下，各地台資企業在切實做好新冠肺炎疫情防控工作的基礎上，紛紛有序復工復產。其中，福建、江蘇、山東等省採取積極措施，為台企復工復產提供貸款等有力支持。其中蘇州工業園區規模以上台企全部復工，昆山規模以上台企近50%復工。

報導稱，福建省台港澳辦深入台企了解生產經營和復工復產困難，指導各設區市台港澳辦積極協調解決，當好「連心橋」，紮實細緻做好台商台企復工復產各項協調保障工作。截至目前，全省共有971家台資企業正常生產。其中廈門藍星公司、華懋新材料、新凱复材料、長庚醫療科技、東山貝貝公司等生產醫療防疫物資的台企已全面復工復產。

2月12日，福建省台港澳辦聯合中國進出口銀行福建省分行製定《關於政策性金融支持疫情期間福建省重點台資企業穩定生產工作方案》，將台企同等納入福建應對新冠肺炎疫情的「24條工作措施」支持範圍，首批設立20億元福建省重點台企應急資金專項貸款額度，從貸款額度、利率、擔保、期限等方面給予特殊政策支持，確保重點台企有效應對疫情、渡過難關。

江蘇省各級台辦協助台企在復工籌備期間制定完善疫情防控應急預案和工作方案，配合相關部門落實好復工前各項疫情防控措施。目前，全省2300家規模以上（年主營業務收入2000萬元人民幣以上）台資工業企業已全部提交復工申請。截至2月16日，已有1328家復工，其中蘇州工業園區規模以上台企全部復工，昆山規模以上台企近50%復工。

富士康、台積電、仁寶、台塑等大型台企在蘇工廠均已復工或持續生產，處於正常生產狀態。江蘇省還加大對台企的政策扶持，明確台企可同等享受江蘇為推動全省經濟平穩運行和幫助中小企業健康發展而發布的「50條措施」和「22條措施」，以及各設區市及昆山市出台的相關政策。

山東省台港澳辦有效協助台企復工復產，積極了解全省台胞台商健康情況和台企生產經營情況，及時通報疫情和防控措施，提供口罩、酒精等防疫物資支持，向春節後返回山東的台商發放《新冠肺炎防控知識》等。山東省台港澳辦指導各市台港澳辦多渠道、多方式協助台企嚴格落實疫情防控措施，推動具備條件的台企復工復產。截至2月11日，全省已有271家台資企業恢復生產，407家重點台資企業計劃在2月底前復工。

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