讓Volvo起死回生的吉利汽車 傳入股中國特斯拉蔚來汽車

曾譽為「中國特斯拉」的蔚來汽車（NIO），累計虧損逾400億元，傳出吉利汽車將投資3億美元入股蔚來，成第三大股東。吉利收購沃爾沃，讓沃爾沃起死回生，這次救蔚來，還能不能創造奇蹟，各界拭目以待。

不過，雙方低調回應，澎湃新聞報導，吉利汽車副總裁楊學良回應，不知道此事宜，也不對市場傳言做評論。蔚來方面表示，對傳言不作評論，投融資資訊披露以公告為准。

在去年末蔚來Q3財報的電話會議上，首席財務官奉瑋曾公開表示：蔚來汽車在融資項目上已經取得了顯著進展，目前正在進行。1月中旬市場就傳聞吉利、上汽、廣汽正在競購蔚來。

不過廣汽集團發佈澄清公告，表示雙方尚未形成有約束力的協定。另有消息人士透露，吉利和上汽也在與蔚來就融資一事進行探討。不過，吉利董事會為了確保收購專案有更合理的成本支出和利潤，要求換掉李斌，不希望由他擔任董事長和CEO。

值得注意的是，就在吉利即將入股蔚來汽車的時候，蔚來汽車昔日第三大股東高瓴資本卻選擇了清倉蔚來汽車。

不過，蔚來當前遭遇了現金流緊張的問題，恐怕更急如星火。原本2月8日發工資的蔚來汽車，並沒有如期發放，據蔚來表示，受到疫情影響導致復工時間推遲。

資金壓力頻傳的蔚來，近來融資動作不少。2月14日，蔚來發佈公告，宣佈再次完成1億美元的可轉債融資專案。2月6日蔚來剛宣佈了一筆1億美元的融資。這兩筆融資的投資方均為非關聯的亞洲投資基金。至此，蔚來在2020年宣佈的所有非公開發行可轉換債券在全部完成後的融資總額將達到2億美元。

對於後續的融資計畫，蔚來表示，目前階段，蔚來主要聚焦在可以給在中國的業務發展和效率提升帶來戰略價值的融資項目。一旦吉利汽車投資3億美元入股蔚來汽車10%股份，持股將僅次於李斌14.4%、騰訊13.3%，成為蔚來汽車的第三大股東。