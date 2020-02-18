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大陸宣佈開展對美加徵關稅商品市場化採購排除

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸國務院關稅稅則委員會宣佈，開展對美加徵關稅商品市場化採購排除工作。官網截圖
大陸國務院關稅稅則委員會宣佈，開展對美加徵關稅商品市場化採購排除工作。官網截圖

大陸國務院關稅稅則委員會宣佈，開展對美加徵關稅商品市場化採購排除工作。對符合條件、按市場化和商業化原則自美採購的進口商品，在一定期限內不再加徵對美301措施反制關稅。

根據公告，自2020年3月2日起，國務院關稅稅則委員會接受相關中國境內企業申請，在對有關申請逐一進行審核的基礎上，對相關企業符合條件、按市場化和商業化原則自美採購的進口商品，在一定期限內不再加徵我對美301措施反制關稅，支援企業基於商業考慮從美國進口商品。

美中貿易戰2018年開打以來，美國在「301條款」項下已分三輪五次對中國輸美商品實施加徵關稅措施，中國更對等祭出三輪堅決反制。

而在美中今年一月中簽署第一階段經貿協議後，大陸陸續開展對美加征關稅商品排除申請。

據國務院關稅稅則委員會今日發佈公告，可申請排除商品清單為部分已公佈實施且未停止或未暫停加征對美301措施反制關稅的商品，擬簽訂合同從美國採購並進口相關商品的中國境內企業，均可作為申請主體。

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