防控疫情澳洲禁陸客 陸駐澳大使：澳應冷靜、不要恐慌
新冠肺炎疫情向全球蔓延，澳洲自1日開始，宣布除了澳洲公民與永久居民及其直系親屬以外，禁止大陸遊客入境，對此大陸駐澳大使成競業表示，澳洲應保持冷靜、不要恐慌，有關措施對貿易與旅行造成不必要的干擾。
據環球網報導，成競業在接受澳媒採訪時做出如上表示，並說澳洲的新冠肺炎確診病例一直在15例，盼澳洲政府下次審查旅遊限制措施時，應予以放寬。
成競業表示，陸方對澳洲政府採取的限制措施深感失望。這與世界衛生組織的專業建議不符。陸方已表達了強烈意願，希望澳洲政府在下次審查時考慮到整體局勢，並採取平衡的做法，取消這些嚴苛的限制，或者至少應當放寬一些。
針對中國所採取的控制疫情措施，已遠超世衛組織建議一事，成競業表示，大陸的情況與澳洲的情況完全不同。澳洲是少數幾個採取如此大範圍且嚴苛的限制措施的國家之一。面對疫情，國家採取更強有力的措施都是自然且合理的，澳大利亞政府應保持冷靜、不要恐慌。
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