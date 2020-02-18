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一帶一路受挫 中國吉爾吉斯項目喊卡

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(德國之聲中文網)吉爾吉斯斯坦一項近3億美元的中國投資周一(2月17日)宣布告吹。原因是這個預計在吉國偏遠山區建造的貿易和物流中心遭到當地居民抗議。

吉爾吉斯斯坦中部納林地區的一名警察發言人說，有1千多名抗爭者參與示威。當地媒體報導顯示，抗議者高舉標語，寫著:「我們不會把吉爾吉斯斯坦的土地交給中國。」也有抗議者騎馬揮舞吉爾吉斯斯坦國旗。

一位要求匿名的政府代表告訴法新社，有傳言稱，抗議者是被謠言所誤導，才會以為負責建設的吉爾吉斯斯坦與中國合資公司在建設完成之後，會佔用該建地而非租用該地。

巴巴庫洛夫（Amanbol Babakulov），一位激進的抗議者告訴法新社，抗議者威脅，如果當局在3月1日之前不取消該項目，抗議者將采取「實際動作」。

負責興建的公司相信，「當部分當地居民反對工程時，要將項目推進是不可能的」。該公司表示：「我們因此被迫做出停止（該項目）的決定。」

這項計劃已正式注冊為吉爾吉斯斯坦中國自由經濟區(At-Bashy)，也聲稱該項目在投入運營時將雇用1萬5千名員工，計劃投資近2.8億美元。

「一帶一路」中亞受阻

去年8月，吉爾吉斯村民與中國雇員在納林一座中國擁有的礦山中發生沖突，造成約20人受傷，並引發了北京的外交譴責。2016年，鄰國哈薩克斯坦也因當地民眾擔憂土地改革將使中國投資者接管哈薩克的土地，而爆發全國性的集會。哈國的專制領導人最後放棄了改革，並鎮壓抗議活動。

延伸閱讀:專訪：哈薩克斯坦不會加入所謂全球反華陣線

吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦兩個前蘇聯國家都與中國接壤，並且是北京「一帶一路」倡議的重要網絡之一。

鄒宗翰/羅法 (法新社)

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