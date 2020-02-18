陸配子女不得返台 人民日報斥惡招、患難見絕情

新冠肺炎疫情嚴峻，滯留湖北返台包機仍舊沒有下文，人民日報海外版今日撰文痛斥，本來此次突如其來的疫情可以成為民進黨展現善意、降低兩岸對抗的機會，但卻大大反其道而行，使出惡招，置兩岸民眾生健康與同胞親情不顧，讓人有家不能回，有學不能上，還煽動輿論事端，嚴重破壞兩岸關係和平發展的民意基礎。

人民日報海外版今日刊登「拒陸配子女返台，台當局好『毒』」的文章。對於大陸籍配偶子女返台政策更改，文章指出，「患難見絕情」，一場骨肉分離之痛竟然再度在海峽兩岸上演，一場疫情，讓民進黨的惡暴露無遺。

文章說，每年數以百萬計的台商在大陸做生意，為台灣創造800億美元的貿易順差，有些人與大陸人結婚、生子，一些孩子長期在台灣居留受教育，但沒有台灣戶籍。疫情發生前，民進黨政府苦苦請求台商回流投資，疫情發生後卻將台商、陸配及其子女視為外人，仿佛每個人身上都沾滿病毒。

文章表示，疫情緊張，適度降低兩岸人員往來可以理解。但強行拆散骨肉，是否太沒人道，太沒人性？普天之下，我們都是爸爸媽媽、兒子女兒，我們都希望與家人團聚。然而，民進黨政府對留在大陸的台胞及其配偶子女棄之如敝履，毫不掩飾人性之惡。

文章說，這1900名陸配子女是台灣民眾的骨肉，更是大陸血濃於水的同胞。他們滯留在大陸，不僅沒有人會嫌棄他們，大陸各地政府和民眾還會給予他們全面細緻的照顧。

文章說，這場突如其來的疫情可以成為台政府展現善意、降低兩岸對抗的機會，但民進黨反其道而行之，使出惡招、陰招、壞招，先後禁止口罩出口與寄送大陸，驅離在台大陸民眾、禁止大陸民眾入台，拒絕在台就學的陸生返台，阻撓大陸用春節加班機接送在鄂台胞及其配偶回台，現在又拒絕陸配子女回台。

文章指出，民進黨政府置兩岸民眾生命健康與同胞親情于不顧，讓人有家不能回，有學不能上，還故意製造輿論事端，煽動對大陸和所有留在大陸的人的歧視和仇恨，嚴重破壞兩岸關係和平發展的民意基礎，這絕對不是台灣社會的福音。