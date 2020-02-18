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每人發1萬3千元復工獎勵金！看富士康和友達等台商的「肺炎復工大作戰」

商業周刊 / 林易萱／商業周刊
圖／商業周刊賴建宏
圖／商業周刊賴建宏

摘要

1. 肺炎疫情讓中國企業復工日一延再延，製造業受傷頗重，為了加快復工腳步，除了加強防疫措施，企業也祭出獎勵條款。

2. 富士康仁寶台商，利用電信商的「漫遊地」功能，來證明員工在過去一定時期沒有到過疫區。

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新型冠狀肺炎讓全中國的製造業者「無奈」延長了春節假期，全國原訂2月3日復工，一延再延。為了讓復工順利，企業在「防疫」和為員工加油打氣上面下足了功夫。

佔全球90% iPhone生產地的富士康鄭州廠，在2月10日復工，雖然復工率只有4到6成，但富士康不敢大意：所有工廠工人都要戴口罩、每天量體溫。

先前因為口罩缺貨，富士康修改產線、自製口罩，提供給員工使用，到2月底產能預計拉高到每天200萬片。現在陸續復工了，為了提高產能，富士康鄭州廠還給符合條件的員工，每人人民幣3千元（約新台幣1萬3千元）的「復工獎勵金」。

位在蘇州的友達光電，除了張貼防疫宣導海報、嚴格執行體溫量測和戴口罩等措施，員工宿舍也進行進出時間的管控。公共區域每天消毒6次、員工休息室每天消毒4次。

針對返回蘇州後需要先行隔離的員工，友達製作了《防疫關懷手冊》，開通24小時的心理援助熱線電話，派出5位心理諮詢師，幫助員工度過難熬的隔離期。

LOREAL（歐萊雅）集團在蘇州的尚美工廠，也已經復工。不過他們要求所有員工復工前，都要在規定時間內完成防疫、安全生產的教育訓練，還要通過考試，只有考到100分滿分的人，才能返回工作崗位。

仁寶在崑山的工廠，宣布2月13日後，員工可以陸續返回工廠上班。但回到崑山要先隔離14天，整個2月，不論隔離中或非隔離的員工宿舍住宿費、空調費，公司都全額支付。

加強全員防疫知識，勤洗手、戴口罩，已經變成中國製造業每天的標準作業流程。容易傳染的場所，像是員工餐廳，許多企業也都實行「一人一桌」，或是將餐桌用隔板分開，看起來就像是在K書中心用餐一般，視覺上看著孤獨，但產線一日不復工，就沒有薪水可領，這一時的孤獨也得忍耐。

利用「電信發話點」追蹤員工是否到過疫區

要復工，第一道關卡就是掌握返回崗位的旅遊史。包括富士康、仁寶等公司，都採用電信公司提供的「漫遊地查詢」功能，要員工提出證明。

方法是，員工用自己的手機，編輯一串指定的英文字母和身分證後四碼，將這個訊息發送到電信公司提供的號碼，就能收到在近30天，這個手機號碼在全國哪些地方發送過訊號，藉此得知手機主人的旅遊軌跡。

防疫如作戰，不過，還是有苦中作樂的時候。中國企業的「防疫口號」相當有創意，既有宣導作用又能讓人莞爾一笑，諸如：

下班就趕緊回家，聚餐等於自相殘殺

病毒不分老闆還是員工，對待疫情誰都不能放鬆

進公司不戴口罩，同事全跟你絕交

帶病回司，扣光工資

疫情爆發，能否順利復工，不僅是員工對防疫知識的考驗，也是對企業遭遇黑天鵝時的應變能力，一場龐大的「臨時考」，誰能最快找到答案，就能越快谷底反彈。

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