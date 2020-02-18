乳業復工 「綠色通道」保障供貨

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

內蒙古自治區呼和浩特市伊利集團新工業園液態奶生產車間，18條生產線滿產運行，工人們有序操控生產設備，一盒盒牛奶經過裝箱、碼垛後進入倉儲庫房。廠房外面，一輛輛裝滿牛奶的運輸車輛整裝待發。

新華社報導，「我們會保持穩定價格，保證優質產品，保障充足供應。」伊利集團執行總裁張劍秋說，面對新冠肺炎疫情，企業要為消費者提供優質產品和服務，盡力保障人們日常生活不受影響。

伊利集團相關負責人表示，為讓乳製品保質保量供應市場，伊利在全國的各工廠調整產品結構，對人員合理調配。從春節前至今，上萬名員工堅守崗位，目前乳製品年產能近1200萬噸。

針對疫情防控，伊利集團對員工健康狀況、近期活動場所等關鍵信息實時跟蹤，針對辦公場所的關鍵控制點和員工吃、住、行等活動區域採取詳細防疫措施，保障人員和生產安全。

隨著企業陸續復工，政府和有關部門及時採取一系列支持政策，特別為保障民生供應的乳品等行業正常運轉開闢「綠色通道」。

從2月7日起，內蒙古額爾古納市呼倫貝爾塞尚雀巢有限公司從疫情初期每4天生產一次奶製品，恢復到滿負荷生產狀態。

為防止重大動物疫病發生，保證鮮奶生產安全，當地農牧部門為全市奶牛進行一次性緊急接種免疫疫苗，給所有奶牛養殖牧場發放消毒用品，要求牧場每天進行全面消毒。此外，額爾古納市疾控中心對企業員工進行疫情防控宣傳指導，確保工廠順利恢復生產。

呼倫貝爾塞尚雀巢有限公司生產運營中心濕區經理王海說，目前企業每天接收鮮奶約120噸，日生產乳粉12噸，「企業恢復生產後，員工們還趕制了一批價值40多萬元的成人奶粉，捐給一線抗擊疫情工作者。」

在呼和浩特市和林格爾縣境內的蒙牛乳業生產線上，一台台機械臂滿負荷運轉，搬運著成箱的牛奶。

目前，蒙牛在全國設有41個生產基地，年產能超過1027萬噸。蒙牛乳業內蒙古和林格爾工廠相關負責人說，從除夕開始，他們就持續生產，有效保障了日常乳製品市場供應和價格穩定。

內蒙古 疫情 牧場
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

調查：逾8成陸企復工 生產經營面臨挑戰

出手穩外貿 農產、食品將擴大進口

江蘇五城聯手 確保運輸暢通

全家便利商店「草莓季」開跑！草莓芋頭牛奶三明治、網美系草莓特調太誘人

相關新聞

人行變相降息 A股大漲

新型冠狀病毒肺炎衝擊大陸經濟，人民銀行昨（17）日下調中期借貸便利（MLF）利率10個基點，同時開展7天期逆回購人民幣1,000億元，市場預計，此次變相「降息」，將有助於降低企業的貸款成本。從3日起算，人行透過公開市場操作投放的流動性累計已達人民幣3兆元。

陸外商投資 上月年增4%

大陸商務部網站昨（17）日公告，今年1月，大陸新設立外商投資企業3,485家，外國直接投資（FDI）人民幣875.7億元（約新台幣3,783億元），年增4%，延續去年以來的平穩增長勢頭。專家認為疫情衝擊外商投資將出現在2月。

連8月 陸逾20城二手房價下跌

2020年1月分，新冠肺炎疫情對房價影響尚未顯現，中國一二三線城市房價仍然保持穩中微漲態勢。

防疫+復工兩江新區外企信心不變

重慶兩江新區是中國內陸首個國家級開發開放新區。復工首日，該區200家企業首批近5萬產業工人回到了工作崗位，其中很大一部分是外資企業。數日下來復工企業愈來愈多。

共享員工常態化？ 待檢驗

中新社報導，受新冠肺炎疫情影響，大陸很多生鮮、商超與餐飲行業攜手互助，出現「共享員工」現象，以解決企業面臨的用工荒難題與歇業不停薪壓力。

科學防控 在華日企掀復工潮

隨著新冠肺炎疫情出現積極變化，不少在華日企逐步復工，一邊抗擊疫情，一邊恢復生產。

封城靠網購 快遞英雄撐起中國

大陸新冠肺炎疫情讓居民足不出戶，網購成為許多人的不二選擇，各地快遞員撐起城市生活機能重任。

「光谷」抗疫 遠距辦公準備好了

在有著「中國光谷」之稱的武漢東湖新技術開發區，部分企業已於近日恢復生產，也有企業從未停工。

乳業復工 「綠色通道」保障供貨

在內蒙古自治區呼和浩特市伊利集團新工業園液態奶生產車間，18條生產線滿產運行，工人們有序操控生產設備，一盒盒牛奶經過裝箱、碼垛後進入倉儲庫房。廠房外面，一輛輛裝滿牛奶的運輸車輛整裝待發。

疫情效應 陸線上教育商機引爆

寒假期間爆發新冠肺炎疫情，大陸線上教育成為新風口，原本業者預計等到下半年5G較為普及的時候推出線上教育效果最好，但受到疫情影響，提前半年上線，其中，A股上市公司包括全通教育、立思辰、卓越教育等業者由於布局較早且知名度高，率先受惠。

陸線上教育擴張…面臨四大難題

受到新冠肺炎影響，大陸線上教育頓時相當熱門，但高昂的線上維護成本、線上獲得新客戶成本高、線上客戶忠誠度低，以及有待提升的線上學習體驗，讓線上教育在疫情結束後，能否持續受歡迎，成了未解之謎。

大陸減債策略 牽動全球

面對新冠肺炎疫情可能對全球經濟造成的震撼，多國央行與政府在決定因應政策時，都先要看中國大陸如何行動，尤其聚焦於中國是否會放棄「減債」策略。

熱門新聞

4000億隻非洲蝗蟲也不怕 大陸治蝗全靠它

蝗災肆虐南亞迫近中國 網友歪樓熱議吃蝗蟲

新冠肺炎下零售短缺 港3人持刀搶衛生紙

講普通話不接待！港近百店家「自行封關」涉歧視

習近平1月7日談疫情 據稱要求勿影響過年氣氛

新冠肺炎疫情影響 日媒：阿里巴巴物流有弱點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。