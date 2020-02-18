乳業復工 「綠色通道」保障供貨

在內蒙古自治區呼和浩特市伊利集團新工業園液態奶生產車間，18條生產線滿產運行，工人們有序操控生產設備，一盒盒牛奶經過裝箱、碼垛後進入倉儲庫房。廠房外面，一輛輛裝滿牛奶的運輸車輛整裝待發。

新華社報導，「我們會保持穩定價格，保證優質產品，保障充足供應。」伊利集團執行總裁張劍秋說，面對新冠肺炎疫情，企業要為消費者提供優質產品和服務，盡力保障人們日常生活不受影響。

伊利集團相關負責人表示，為讓乳製品保質保量供應市場，伊利在全國的各工廠調整產品結構，對人員合理調配。從春節前至今，上萬名員工堅守崗位，目前乳製品年產能近1200萬噸。

針對疫情防控，伊利集團對員工健康狀況、近期活動場所等關鍵信息實時跟蹤，針對辦公場所的關鍵控制點和員工吃、住、行等活動區域採取詳細防疫措施，保障人員和生產安全。

隨著企業陸續復工，政府和有關部門及時採取一系列支持政策，特別為保障民生供應的乳品等行業正常運轉開闢「綠色通道」。

從2月7日起，內蒙古額爾古納市呼倫貝爾塞尚雀巢有限公司從疫情初期每4天生產一次奶製品，恢復到滿負荷生產狀態。

為防止重大動物疫病發生，保證鮮奶生產安全，當地農牧部門為全市奶牛進行一次性緊急接種免疫疫苗，給所有奶牛養殖牧場發放消毒用品，要求牧場每天進行全面消毒。此外，額爾古納市疾控中心對企業員工進行疫情防控宣傳指導，確保工廠順利恢復生產。

呼倫貝爾塞尚雀巢有限公司生產運營中心濕區經理王海說，目前企業每天接收鮮奶約120噸，日生產乳粉12噸，「企業恢復生產後，員工們還趕制了一批價值40多萬元的成人奶粉，捐給一線抗擊疫情工作者。」

在呼和浩特市和林格爾縣境內的蒙牛乳業生產線上，一台台機械臂滿負荷運轉，搬運著成箱的牛奶。

目前，蒙牛在全國設有41個生產基地，年產能超過1027萬噸。蒙牛乳業內蒙古和林格爾工廠相關負責人說，從除夕開始，他們就持續生產，有效保障了日常乳製品市場供應和價格穩定。