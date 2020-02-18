「光谷」抗疫 遠距辦公準備好了

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

在有著「中國光谷」之稱的武漢東湖新技術開發區，部分企業已於近日恢復生產，也有企業從未停工。

新華社報導，消毒，登記，測體溫，戴手套、頭套、護目鏡…「全副武裝」進入武漢正源高理光學有限公司廠區。還得再換鞋、裹上除塵服，風淋除菌除塵，才能進入工廠的「心臟」—安排碼盤生產線。

「安排碼盤是自動化產品關鍵零部件，口罩、防護服、醫療檢測產品等自動化生產設備都離不開它。」武漢正源高理光學公司總經理胡利軍表示，他們從13號開始復工，在七成員工尚未回崗的情況下，正源高理光學公司已經將產能恢復三成。

「其實，目前上班大都是管理和技術人員。特殊時期用特殊辦法，現在只要懂工藝的人員都在當工人在用。」胡利軍說。

另一家位於光谷生物城的華大基因武漢公司作為疫情防控的重要醫療企業，產品新型冠狀病毒檢測試劑盒、高通量基因測序儀是打贏這場疫情阻擊戰的重要物資和設備，一直在滿負荷運行。

華大基因公司相關負責人朱延梅說，連日來，武漢公司在人員只有三成的情況下全力開動，加班加點生產。同時，面積2000平方米的「火眼」病原生物安全實驗室已經建成，每天可為萬人提供檢測服務。

生產的不止醫療衛生密切相關的企業。數公里之外，武漢新芯集成電路製造公司也一直沒有停產。廠房內，信號燈閃爍，高度自動化的設備平穩運行，不時有技術人員巡視。作為國內重要的芯片製造商，武漢新芯提前應對這次疫情，備足了生產原料。同時，對員工施行分級和封閉管理。

「公司已申請帶寬擴容支持，未來能夠保障5000名以上的員工同時遠程在線辦公。目前，除研發略有延遲外，企業基本保持計劃進度。」新芯公司董事長楊道虹說。

武漢東湖新技術開發區相關負責人表示，疫情防控依然是當前最重要的工作，部分企業克服重重困難生產同樣可貴。期待早日戰勝疫情，迎來經濟復甦。

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