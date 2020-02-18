封城靠網購 快遞英雄撐起中國

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情讓居民足不出戶，網購成為許多人的不二選擇，各地快遞員撐起城市生活機能重任。

新華社報導，位於陜西省西安市未央區太元路的京東物流營業部，春節以來激增的貨量，讓所有原本打算休假的快遞員被緊急召回。

「往年春節訂單比較少，我們站點原本只留了4個人值班。但沒想到今年量太大了，大年初二我們所有人都返崗上班了。」京東物流太元營業部負責人孔靈傑說。

作為中國主要網購平台之一，京東今年春節糧油成交額同比增長15倍，其中食用油成交額同比增長556%，米麵雜糧成交額同比增長超過20倍，方便速食類成交額同比超10倍，牛奶品類成交額同比增長300%，飲用水成交額同比增長200%。

開始工作前，孔靈傑再次向營業部12名快遞員強調了「做好防護」的問題。「每天我們都給快遞員多次測體溫，每天每人發放防護口罩，每兩個小時貨倉消毒一次。現在是特殊時期，安全是第一位的。」

貨倉中有許多方便麵、水果和放在專用箱中的冷凍生鮮，快遞員們說，這些天這一類貨品的量很大。許多快遞員表示，這個春節是最忙碌的，從臘月二十九到正月初十，還沒有休息過一天。

快遞員徐國斌開著自己的快遞車，路上的車輛不多，街道顯得有些清冷。徐國斌說，他有些想念往日喧囂熱鬧的街景，希望「一切快點好起來」。

在一個小區門口，徐國斌給每位客戶打了電話，但大多數人選擇不來取貨，讓他放到小區院子裡的快遞櫃中。「以往我們是可以給客戶送上門的，現在不接觸對大家是最安全的。」徐國斌說，貨量大的時候，他的小車一次拉不完，只能來回多跑幾趟。

現在每天回家前，徐國斌會進行一遍消毒。「我回家的第一件事就是把外套脫在門外，進門換鞋，再用酒精消毒。」他說，「我每天都在外面跑，要儘量保護老婆、孩子的安全。」

「我老家在山東，近期回不去，只能多給父母和姐姐打電話。」徐國斌說，儘管他的姐姐很擔心，但他覺得「我繼續工作，快點把貨送到，大家就不需要出門購物，這樣更安全」。

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