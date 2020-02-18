科學防控 在華日企掀復工潮

隨著新冠肺炎疫情出現積極變化，不少在華日企逐步復工，一邊抗擊疫情，一邊恢復生產。

新華社報導，武藏野化學（中國）有限公司復工後生產的首批50噸乳酸甲酯裝車發出，從上海走國際物流運往日本。企業還在產品外包裝上裹上PE膜，以阻斷病毒傳播。截至11日，公司復工規模約60%，150多名員工基本到崗。

位於江西省宜春市經濟技術開發區內的武藏野化學公司，是世界高品質乳酸製造商株式會社武藏野化學研究所于2000年投資6.9億元成立的日本獨資企業，公司年產能1.5萬噸。今年2月，該公司國際訂單有130多萬美元，正按合約平穩生產中。

為進一步落實中國關於符合開工條件的企業儘快恢復生產的要求，切實減輕疫情對企業生產和員工生活的影響，越來越多在華日企在科學防控、確保安全的前提下恢復生產。

「江西全省有55家日資企業，目前已聯合多部門，梳理收集受疫情影響較大的企業和復工復產企業融資需求，為因疫情遇到困難的外貿企業提供融資支持。」江西省商務廳外資管理處處長王宏光說。

「日本經濟新聞」上周對124家在華日企進行調查，逾四成企業表示，雖然10日全面重啟生產，但何時恢復到以往的運營水平目前仍無法預測。

中日合資的廣州昭和汽車零部件有限公司，擁有廣州和武漢兩個工廠。公司廣州工廠將於2月17日全面復產，屆時626名員工將有577人到位；目前已有79名員工到廠，2月12日起展開前期工序生產。

疫情之下，日本貿易振興機構廣州代表處和總領館以及日本商工會建立了密切的溝通，就企業面臨的問題等積極收集信息，並向各市政府反映，尋求解決辦法，希望疫情早日平復，企業的生產及經營早日恢復正常。

成立於2003年的明治醫藥（山東）有限公司，是一家以生產人用、獸用抗生素原料藥及其他化學合成品為主的制藥企業，年銷售額1.5億元，產品除了供應中國大陸市場，還遠銷歐洲、南美、東南亞等國際市場。

「公司生產以自動化為主，目前一線員工有90多名都在崗，其他管理人員、銷售人員居家辦公。」該公司行政總監李建波說，因為抗生素的發酵生產週期以月為單位計算，公司春節期間基本沒有停產。疫情發生以來，原料、產品運輸方面，當地工信局、海關都積極協調辦理通行證和通關放行，運輸、出口均未受影響。

山東青島平度市新河鎮的耐涂可精細化工有限公司是一家日資企業，公司主要從事船舶、高鐵等領域的金屬用、塑料用高端塗料生產加工。2019年，公司銷售額達到9000多萬元。按照山東省相關要求，公司在10日開工，目前70多名員工全部到崗。